Актрису обвинили в пластике из-за селфи
Шарлиз Терон заподозрили в пластике из-за нового фото: «Выглядит ненатурально»

Голливудскую актрису Шарлиз Терон заподозрили в пластике из-за нового селфи. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

50-летняя знаменитость поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, на котором позировала с распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями, тушью и блеском для губ. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса была запечатлена в черном кружевном топе и меховой жилетке.

Интернет-пользователи заметили, что знаменитость стала выглядеть иначе и предположили, что она сделала пластическую операцию.

«Она выглядит ненатурально», «Это подтяжка лица, шеи и бровей», «У нее совершенно новое лицо, она совсем на себя не похожа», — писали читатели Daily Mail.

Ранее Шарлиз Терон раскритиковали за неуважительное отношение к Джонни Деппу.