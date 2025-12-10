Юрий Колокольников в соцсетях показал себя в необычном новогоднем образе. 44-летний актер надел на голову большой красный бант. Звезда «Игры престолов» позировал на кухне в светло-розовой футболке.
«Кому такую елку ставим в этом году?» — поинтересовался Колокольников.
Актриса Анна Цуканова-Котт ответила, что хотела бы такую елку. Юлия Пересильд похвалила коллегу за оригинальность. «Юр! Ну это здорово!» — написала актриса.
Поклонницы актера иронично признались, что не отказались бы от такой ели.
«Это даже сюрприз, я бы сказала», «Ходи так всегда», «Где забирать?», «Мне с длинной гирляндой, пожалуйста», «Даешь всем одиноким женщинам по такой елке», «Привозите», «Дайте две», «Когда можно забирать?», «У меня дома нет как раз. Адрес высылаю?», «Это лучшая елка! Можно мне такую?», «Мне заверните».
Юрий Колокольников в конце 2024 года перестал скрывать отношения с литовской актрисой Вильмой Кутавичюте. Тогда же стало известно, что звезды поженились.
Кутавичюте стала второй супругой актера. Ранее он был женат на экономисте Надежде Макляровской, от которой у него есть 19-летняя дочь Таисия. В отношениях с коллегой Ксенией Раппопорт у звезды родилась дочь София, которой сейчас 14 лет.
Ранее Юрий Колокольников объяснил, почему продолжает сниматься в России, несмотря на успешные проекты за рубежом.