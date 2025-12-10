Ричмонд
Кристина Асмус опубликовала фото повзрослевшей дочери от Харламова

Актриса показала редкое фото 11-летней Анастасии

Актриса Кристина Асмус показала повзрослевшую дочь от шоумена Гарика Харламова. Звезда опубликовала в Telegram-канале редкое фото 11-летней Анастасии.

В сети обсудили внешность дочери Асмус и Харламова
В сети обсудили внешность дочери Асмус и ХарламоваИсточник: Газета.Ru

«Как быстро растут свои дети», — отметила артистка.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост, обсудив внешность девочки: «Красотка, копия мамы», «Девочка очень привлекательная, но отцовские черты лица очевидны», «Красивый ребенок, в маму», «Очень похожа на тебя, кстати говоря. Через пару лет будет три близняшки — ты, сестра и дочь», «Она похожа на тетю Алину, сестру Гарика», «Вся в Асмус», «Хорошо, что не в Гарика», «От папы тоже свое взяла», «Красивая девочка получилась».

Дочь артистов учится в шестом классе частной школы «Президент». Экс-супруги рассказывали, что девочка постоянно радует их успехами, и они ею очень гордятся.