Голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу раскритиковали из-за «нереалистичного лица» на обложке журнала Variety. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Знаменитость позировала в обнимку со своим коллегой Джейкобом Элорди. Актриса была запечатлена в черном атласном платье. Артистке сделали макияж и уложили волосы. Элорди предстал перед камерой в кожаной куртке, футболке и брюках.
Интернет-пользователи обратили внимание, что на лице 53-летней Гвинет Пэлтроу нет морщин и обвинили ее в использовании фотошопа.
«Это же не Гвинет, правда? Похоже на нее, но…», «Фотошоп творит чудеса», «Гвинет выглядит как рисунок с детского конкурса рисунков — нереалистично…» — обсуждали обложку фанаты.
Ранее Гвинет Пэлтроу призналась Джейкобу Элорди, что ее дочь в него влюблена.