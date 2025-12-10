Александра Бортич посетила модное мероприятие, организованное известным брендом. На вечеринке 31-летняя актриса появилась в компании своего 27-летнего возлюбленного Давида Сократяна. Это был первый светский выход пары.
Звезда фильма «Я худею» выбрала образ total black. Она надела мини-юбку, топ с декольте и пиджак с длинными объемными рукавами, а также сапоги на каблуках с острыми мысками.
Актриса собрала волосы в пучок и сделала макияж с акцентом на глазах. Ее возлюбленный надел черную футболку и брюки. Перед фотографами пара позировала в обнимку.
«Ребят, какие вы красивые и такие классные», «Очень красивая пара», «Инь и Янь», «Вы похожи», «Самая милая и горячая парочка», — писали поклонники.
О том, что у Александры Бортич появился новый возлюбленный, стало известно в феврале 2025 года. Тогда она опубликовала фото, на котором показала, как избранник держит ее за руку.
Бортич дважды была замужем. Ее первым супругом был музыкант Вячеслав Воронцов. С ним она прожила два года.
Вторым мужем актрисы стал предприниматель Евгений Савельев. В 2020 году у пары родился сын Александр. В 2023-м артистка сообщила о расставании с супругом. По словам звезды, они остались друзьями и вместе продолжают растить сына.
