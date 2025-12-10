Стивен Сигал раскритиковал режиссеров в США за стереотип о «плохих русских»

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Актер, продюсер, сценарист и режиссер Стивен Сигал выразил надежду, что в будущем кинематограф в США станет более объективным и приближенным к реальной жизни. По его словам, проблема американских фильмов заключается в том, что для образа плохих парней часто берут русских и арабов.
«Да, американские кинематографисты являются во многом законодателями моды, и многие страны пытаются повторить американский опыт и традиции. В Америке проблема заключается в том, что есть определенные установки. Например, “плохие парни” — это русские либо арабы. Мне хочется, чтобы в фильмах показывали народы более объективно, ближе к реальной жизни», — сказал Сигал в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.
По его словам, в России есть замечательные кинематографисты и режиссеры, с которыми необходимо сотрудничать и обмениваться опытом.
«Происходит смена поколений, рождается много независимых режиссеров. Я уверен, что российский кинематограф будет и дальше развиваться», — добавил он в рамках пресс-конференции.
Сигал — американский актер. Снимался в фильмах «Над законом», «В осаде», «В смертельной опасности», «Патриот», «Приказано уничтожить», «Сквозные ранения», «Захват» и др. В 2016 г. получил российское гражданство. 30 мая 2024 г. «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» президент РФ Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.