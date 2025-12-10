Стивен Сигал раскритиковал режиссеров в США за стереотип о «плохих русских»

«Да, американские кинематографисты являются во многом законодателями моды, и многие страны пытаются повторить американский опыт и традиции. В Америке проблема заключается в том, что есть определенные установки. Например, “плохие парни” — это русские либо арабы. Мне хочется, чтобы в фильмах показывали народы более объективно, ближе к реальной жизни», — сказал Сигал в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.