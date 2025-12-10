Сюжет будет сфокусирован на погоне Люси и Купера за Хэнком МакЛином, который бежал в Нью-Вегас. Премьерный трейлер раскрыл шокирующую правду: Хэнк предстает не просто смотрителем Убежища, а ключевой фигурой в руководстве Vault-Tec, чьи решения в прошлом оказались напрямую связаны с судьбой Купера. Зрителей ждет масштабное раскрытие истинных планов корпорации, новые флешбэки, относящиеся к довоенной эпохе, и появление Когтей Смерти — монстров, которых не было в первом сезоне. Кроме того, создатели обещают включить сюжетные линии, вырезанные из первого сезона, в том числе историю с каннибалами.