Всего через неделю после выхода первого сезона сериала «Фоллаут» стриминговый сервис Amazon Prime Video официально анонсировал продолжение. Шоу, мгновенно ставшее одним из самых популярных проектов платформы, обещает раскрыть еще больше тайн вселенной Fallout. Во втором сезоне зрителей ждут новые локации, монстры и глубокое погружение в заговоры корпорации Vault-Tec. Основанный на популярной игровой франшизе, сериал сочетает черную сатиру, напряженный экшен и драму, не теряя духа оригинала. В статье рассказываем, когда выйдет второй сезон сериала «Фоллаут», также делимся другими подробностями.
Когда выйдет 2-й сезон сериала «Фоллаут»
Второй сезон сериала «Фоллаут» стартует 17 декабря 2025 года. Эпизоды будут выходить еженедельно, что позволит зрителям растянуть удовольствие до 4 февраля 2026 года.
Кто снимается во 2-м сезоне сериала «Фоллаут»
В основе каста — актеры Элла Пернелл (Люси), Уолтон Гоггинс (Купер, он же Гуль) и Аарон Мотен (Максимус), чьи персонажи отправятся в новое опасное путешествие. К ним присоединится Кайл МакЛоклен в роли Хэнка МакЛина, чья роль обещает стать центральной в раскрытии тайн Vault-Tec. Ожидается возвращение Мойзеса Ариаса (Норм) и Сариты Чоудри (Ли).
Маколей Калкин присоединится к проекту в роли загадочного безумного гения, а Джастин Теру перевоплотится в эксцентричного Роберта Хауса, владельца Нью-Вегаса. Ходят слухи и о возможном камео Аарона Пола, известного поклонника франшизы.
О чем будет 2-й сезон сериала «Фоллаут»
Сюжет будет сфокусирован на погоне Люси и Купера за Хэнком МакЛином, который бежал в Нью-Вегас. Премьерный трейлер раскрыл шокирующую правду: Хэнк предстает не просто смотрителем Убежища, а ключевой фигурой в руководстве Vault-Tec, чьи решения в прошлом оказались напрямую связаны с судьбой Купера. Зрителей ждет масштабное раскрытие истинных планов корпорации, новые флешбэки, относящиеся к довоенной эпохе, и появление Когтей Смерти — монстров, которых не было в первом сезоне. Кроме того, создатели обещают включить сюжетные линии, вырезанные из первого сезона, в том числе историю с каннибалами.
Интересные факты о 2-м сезоне сериала «Фоллаут»
Успех «Фоллаута» оказался настолько ошеломляющим, что стриминговый сервис Amazon Prime Video продлил шоу на третий сезон еще до премьеры второго. Это беспрецедентный случай уверенности студии в проекте. Помимо этого факта, есть и другие интересные моменты, связанные с сериалом.
Продюсер и креативный директор Bethesda Softworks Тодд Говард продолжает консультировать создателей, помогая балансировать между уважением к канону игр и авторским видением. Второй сезон, по словам шоураннеров, не станет прямой адаптацией игры Fallout: New Vegas, но органично впишет ее элементы в историю.
Саундтрек, как и в первом сезоне, будет построен на контрасте мрачных пейзажей Пустоши и жизнеутверждающих песен середины XX века. Подборка винтажных треков обещает быть не менее выверенной и атмосферной.
Для создания интерьеров убежищ и подземных комплексов Vault-Tec команда дизайнеров сделала акцент на реальных декорациях и реквизите, а не на компьютерной графике. Это придает миру осязаемую, грубую и достоверную эстетику, за которую любят оригинальные игры.