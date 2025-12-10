Оливия Уайлд выпустила символичное ювелирное украшение к праздникам

Оливия Уайлд и ее давняя подруга Бабс Берчфилд совместно с ювелирным домом Starling выпустили новый кулон к праздникам — и это подарок, который приносит пользу. Вырученные средства пойдут в две благотворительные организации, помогающие пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе.
«Удивительно, что прошел уже почти целый год», — рассказала актриса о пожарах в Палисейдс и Итоне, уничтоживших более 1000 строений и унесших жизни 31 человека в январе 20225-го.
«Столько дорогих нам людей пострадали напрямую. Некоторые потеряли дома; другие потеряли чувство безопасности… Когда видишь, как близкие тебе люди проходят через подобное, это остается в памяти навсегда», — поделилась знаменитость.
Результатом сотрудничества с ювелирным брендом Starling Jewelry является круглая подвеска с абрревиатурой L.A. в центре, окруженная четырьмя бриллиантами. Украшение доступно как в 14-каратном золоте, так и в стерлинговом серебре.
«Лос-Анджелес — город, который мы любим и в котором живем дольше, чем где-либо еще», — объяснила звезда символичность кулона лично для нее и ее подруги.
