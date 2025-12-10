Оливия Уайлд выпустила символичное ювелирное украшение к праздникам

Оливия Уайлд и ее давняя подруга Бабс Берчфилд совместно с ювелирным домом Starling выпустили новый кулон к праздникам — и это подарок, который приносит пользу. Вырученные средства пойдут в две благотворительные организации, помогающие пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе.