Гвинет Пэлтроу призналась Джейкобу Элорди, что ее дочь в него влюблена

В ответ на комплимент Джейкоб решил немного пошутить
Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media.ru

Недавно Гвинет Пэлтроу встретилась с Джейкобом Элорди в программе на телеканале CNN. Она начала диалог с рассказа о том, что ее 21-летняя дочь Эппл Мартин и 19-летний сын Мозес Мартин являются большими поклонниками Элорди.

«Так приятно с тобой общаться. Мои дети очень завидуют. Мой сын восхищается тобой; а моя дочь в тебя влюблена, — призналась Пэлтроу. — Наверное, к концу этого шоу я тоже буду тебе завидовать».

Джейкоб Элорди
Джейкоб ЭлордиИсточник: Legion-Media.ru

В ответ на комплимент Джейкоб решил немного пошутить: «Ну, так всегда бывает. Каждый говорит: “О, моя мама тебя любит. Моя дочь тебя любит. Моя девушка тебя любит”. Никогда не бывает: “Я тебя люблю”». Актриса не растерялась и с улыбкой моментально ответила коллеге: «Я люблю тебя, Джейкоб».

Гвинет также рассказала актеру, что впервые увидела его работу в сериале «Эйфория» на HBO, от просмотра которого ее «отговаривали» дети. В итоге игра Элорди ей очень понравилась.

Ранее Гвинет Пэлтроу появилась на публике с повзрослевшим 19-летним сыном.