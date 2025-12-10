Гвинет Пэлтроу призналась Джейкобу Элорди, что ее дочь в него влюблена

В ответ на комплимент Джейкоб решил немного пошутить: «Ну, так всегда бывает. Каждый говорит: “О, моя мама тебя любит. Моя дочь тебя любит. Моя девушка тебя любит”. Никогда не бывает: “Я тебя люблю”». Актриса не растерялась и с улыбкой моментально ответила коллеге: «Я люблю тебя, Джейкоб».