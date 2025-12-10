Ричмонд
Памела Андерсон впервые рассказала о романе с Лиамом Нисоном

Актриса добавила, что они с коллегой провели неделю вместе в его доме в Нью-Йорке
Памела Андерсон и Лиам Нисон
Памела Андерсон и Лиам НисонИсточник: Legion-Media.ru

Памела Андерсон наконец рассказала о том, что на самом деле происходит между ней и Лиамом Нисоном, ее партнером по фильму «Голый пистолет». Летом многие издания утверждали, что актеры встречаются, однако публичных подтверждений звезды не давали.

«Если хотите знать, у нас с Лиамом действительно были романтические отношения, но только в небольшой период после окончания съемок», — призналась Памела.

Актриса добавила, что они с Лиамом провели неделю вместе в его доме в Нью-Йорке.

«У меня была своя комната, — отметила Андерсон. — К нам приходили оба наших ассистента и наши семьи».

Как-то раз пара даже ужинала в маленьком французском ресторанчике, где Лиам представил Памелу как «будущую миссис Нисон». Актриса также проводила время в его саду, где «ухаживала за розовым кустом, заросшим мятой… и он это оценил». Однако после насыщенной недели Нисон и Андерсон разошлись, чтобы работать над другими проектами уже порознь.

Актеры возобновили общение летом во время продвижения фильма «Голый пистолет», они обнимались и держались за руки на публике.

«Мы веселились», — сказала Памела, называя их отношения «немного похожими на фильмы Нэнси Майерс».

«Я всегда смеялась, когда люди думали: “О, это пиар-ход”. А я отвечала: “Пиар-ход? Это неправда. У нас настоящие чувства”. Я обожаю Лиама, но мы с ним больше друзья, честно говоря», — заключила знаменитость.

Ранее Памела Андерсон заявила, что взломала код красоты в Голливуде.