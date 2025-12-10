Памела Андерсон впервые рассказала о романе с Лиамом Нисоном

Как-то раз пара даже ужинала в маленьком французском ресторанчике, где Лиам представил Памелу как «будущую миссис Нисон». Актриса также проводила время в его саду, где «ухаживала за розовым кустом, заросшим мятой… и он это оценил». Однако после насыщенной недели Нисон и Андерсон разошлись, чтобы работать над другими проектами уже порознь.