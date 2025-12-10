Воланд из «Мастера и Маргариты» стал любимым антигероем россиян

Около 80% участников опроса признались, что испытывают симпатию к отрицательным героям из книг. Таких людей привлекают типажи «гений-манипулятор», «трагический антигерой» и «харизматичный лидер». Более половины из респондентов признались, что хотели бы завести роман с такими персонажами. Им нравится в них харизма, обаяние, свободомыслие, способность идти против правил, умение добиваться своих целей, прямолинейность, страстность натуры и самоуверенность.