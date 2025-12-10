Ричмонд
Звезду «Инспектора Гаджета» нашли на улице Лос-Анджелеса после передозировки

Актеру Энди Дику оказали медицинскую помощь после передозировки
Энди Дик
Энди ДикИсточник: Legion-Media.ru

Американского актера Энди Дика нашли на улице Лос-Анджелеса после передозировки. Об этом сообщает TMZ.

Артиста обнаружили прохожие, когда он сидел на бетоне возле здания. Актер находился в тяжелом состоянии. Люди попытались привести его в чувства и вызвали скорую. Артисту сделали укол для устранения последствий передозировки опиоидами. Отмечается, что знаменитость не был госпитализирован.

Издание связалось с Диком после происшествия. Актер отказался делиться подробностями инцидента. Однако он уверил, что сейчас с ним все в порядке.

TMZ уточнил, что Энди Дик уже несколько лет борется с наркотической зависимостью.

Энди Дик наиболее известен по картинам «Армейские приключения», «Кабельщик», «Лучшие люди», «Инспектор Гаджет», «Дорожное приключение», «Клава, давай!», «Блондинка с амбициями». В его фильмографии более 150 работ. Актер также принимал участие в проектах «Симпсоны», «Скорая помощь», «Сообщество», «Гриффины», «Звездный путь: Вояджер», «Король Лев 2: Гордость Симбы».