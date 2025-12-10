Звезду «Инспектора Гаджета» нашли на улице Лос-Анджелеса после передозировки

Артиста обнаружили прохожие, когда он сидел на бетоне возле здания. Актер находился в тяжелом состоянии. Люди попытались привести его в чувства и вызвали скорую. Артисту сделали укол для устранения последствий передозировки опиоидами. Отмечается, что знаменитость не был госпитализирован.