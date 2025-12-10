Звезда «Кухни» улетела с мужем из России: «Приходим в себя»

Артистка после путешествия по США вернется на Шри-Ланку. Она объясняла подписчикам, что привыкла «зимовать» с семьей в теплых странах, поэтому их отъезд никак не связан с политическими событиями. По словам знаменитости, ее супруг больше 10 лет занимается на острове бизнесом, и за это время приобрел недвижимость. Супруги перевозят на это время не только детей, но и домашних питомцев.