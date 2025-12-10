Звезда «Кухни» улетела с мужем из России: «Приходим в себя»

Актриса Мария Горбань, сыгравшая в сериале «Кухня», призналась подписчикам, что улетела с мужем из России. Супруги находятся в США. Артистка рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у них запланировано большое путешествие по разным городам в течение месяца. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Уехать на месяц в Америку и жить свою лучшую жизнь! Мы уже третий день в Калифорнии. Разница во времени, конечно, дает о себе знать, поэтому валяемся, отсыпаемся, приходим в себя. А дальше наше большое путешествие», — отметила она.
В начале 2021 года знаменитость вышла замуж за кинооператора Кирилла Зоткина. И 5 августа 2021 года у пары родился сын Нилан. У артистки также есть 11-летняя дочь Стефания от первого брака с осветителем Олегом Филатовым. Горбань развелась с отцом девочки в 2018 году.
Артистка после путешествия по США вернется на Шри-Ланку. Она объясняла подписчикам, что привыкла «зимовать» с семьей в теплых странах, поэтому их отъезд никак не связан с политическими событиями. По словам знаменитости, ее супруг больше 10 лет занимается на острове бизнесом, и за это время приобрел недвижимость. Супруги перевозят на это время не только детей, но и домашних питомцев.
Ранее Мария Горбань показала своего подросшего сына.