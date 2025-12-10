Звезда «Кадетства» появилась на публике в парных образах с восьмилетней дочерью

Актриса Елена Захарова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с дня рождения дочери. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда «Кадетства» появилась перед гостями в таком же пышном платье, как у именинницы. Артистка устроила для Майи праздник в парке развлечений.
«День рождения у моей маленькой принцессы. Моей дочке исполнилось восемь лет. Ура! Уже восемь лет я благодарю бога за самый бесценный дар. Доченька, будь самой счастливой. Я тебя очень люблю», — написала она.
Знаменитость ничего не рассказывает об отце Майи. Актриса подчеркивала, что жизнь научила ее беречь семейное счастье от посторонних, и свой маленький мир она хочет сохранить в тайне.
Дочь Захаровой не ходила в детский сад, хотя несколько лет просила об этом. Артистка объясняла в интервью, что переживала из-за разных инфекций и была не готова отпустить ребенка. По признанию звезды, она не может доверить Майю чужим людям, поэтому не брала на работу няню.
