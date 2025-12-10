Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Возлюбленная Джейсона Стэйтема в мини-платье с глубоким декольте снялась у камина

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в мини-платье с глубоким декольте

Возлюбленная Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, снялась в мини-платье с глубоким декольте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Роузи Хантингтон-Уайтли / фото: соцсети
Роузи Хантингтон-Уайтли / фото: соцсети

Знаменитость позировала в белом мини-платье с глубоким декольте. Образ дополнили серьги и ожерелье от Tiffany & Co. В руках модель держала подарочные коробки от бренда.

На прошлой неделе звезда устроила фотосессию во время своего отдыха в Рио-де-Жанейро. На одном из кадров модель предстала в черном платье с вырезом сбоку и разрезом до бедра. При этом «ангел» Victoria’s Secret не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

Ранее Роузи Хантингтон-Уайтли показала фото в прозрачных трусах.