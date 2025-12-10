Возлюбленная Джейсона Стэйтема в мини-платье с глубоким декольте снялась у камина

Возлюбленная Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, снялась в мини-платье с глубоким декольте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость позировала в белом мини-платье с глубоким декольте. Образ дополнили серьги и ожерелье от Tiffany & Co. В руках модель держала подарочные коробки от бренда.
На прошлой неделе звезда устроила фотосессию во время своего отдыха в Рио-де-Жанейро. На одном из кадров модель предстала в черном платье с вырезом сбоку и разрезом до бедра. При этом «ангел» Victoria’s Secret не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.
Ранее Роузи Хантингтон-Уайтли показала фото в прозрачных трусах.