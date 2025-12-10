Ричмонд
Памела Андерсон заявила, что взломала код красоты в Голливуде

Актриса призвала не критиковать себя за красоту
Памела Андерсон
Памела АндерсонИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Памела Андерсон заявила, что взломала код красоты в Голливуде. Об этом сообщает People.

«Я думаю, это произошло из-за всех этих молодых женщин вокруг меня: девушек или невест сыновей, подруг, племянниц. Я просто хочу убедиться, что они чувствую себя уверенно в том, кто они есть, потому что это уже достаточно хорошо. Позже ты понимаешь, что ты сам себе худший критик. Так что, если вы не критикуете себя или других, это здорово, так и должно быть», — рассказала Андерсон.

Впервые звезда появилась с новым имиджем 30 сентября. Она стала гостьей светского мероприятия в Париже. Актриса вышла в свет в атласном платье цвета слоновой кости без рукавов от One Of.

Ранее Памела Андерсон вышла в свет в платье-бюстье с разрезом.