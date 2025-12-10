Сериал, действие которого разворачивается в 1874 году, расскажет историю становления Шерлока Холмса. Будущему гению всего девятнадцать лет. Он наблюдателен и умен, но самонадеян и импульсивен. Его путь начинается с ошибок и внезапных озарений. В первом сезоне восьмисерийного проекта юный Шерлок будет расследовать убийство, произошедшее в стенах Оксфорда.