Гай Ричи снимает сериал про юного Шерлока Холмса: первые кадры

Появились кадры со съемок сериала «Молодой Шерлок», посвященного еще неопытному детективу
Кадр из сериала «Молодой Шерлок»
Кадр из сериала «Молодой Шерлок»

Опубликованы первые кадры детективного сериала «Молодой Шерлок», посвященного юности знаменитого сыщика. Роль 19-летнего Шерлока Холмса исполняет звезда романтической франшизы «После» Хиро Файнс-Тиффин. Режиссером проекта выступает британский режиссер Гай РичиДжентльмены»).

В роли Майкрофта Холмса предстанет Макс Айронс. В актерский состав вошли Колин Ферт, Наташа Макэлхоун и Джозеф Файнс.

Кадр из сериала «Молодой Шерлок»
Кадр из сериала «Молодой Шерлок»
Кадр из сериала «Молодой Шерлок»
Кадр из сериала «Молодой Шерлок»

Сериал, действие которого разворачивается в 1874 году, расскажет историю становления Шерлока Холмса. Будущему гению всего девятнадцать лет. Он наблюдателен и умен, но самонадеян и импульсивен. Его путь начинается с ошибок и внезапных озарений. В первом сезоне восьмисерийного проекта юный Шерлок будет расследовать убийство, произошедшее в стенах Оксфорда.

Кадр из сериала «Молодой Шерлок»
Кадр из сериала «Молодой Шерлок»
Кадр из сериала «Молодой Шерлок»
Кадр из сериала «Молодой Шерлок»

Гай Ричи уже обращался к сюжету про легендарного сыщика. В 2009 году вышел фильм «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-мл. в роли Шерлока и Джудом Лоу в роли Ватсона. В 2011 году состоялась премьера продолжения под названием «Шерлок Холмс: Игра теней».

Кадр из сериала «Молодой Шерлок»
Кадр из сериала «Молодой Шерлок»
Кадр из сериала «Молодой Шерлок»
Кадр из сериала «Молодой Шерлок»

Премьера «Молодого Шерлока» запланирована на 2026 год.