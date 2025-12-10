Опубликованы первые кадры детективного сериала «Молодой Шерлок», посвященного юности знаменитого сыщика. Роль 19-летнего Шерлока Холмса исполняет звезда романтической франшизы «После» Хиро Файнс-Тиффин. Режиссером проекта выступает британский режиссер Гай Ричи («Джентльмены»).
В роли Майкрофта Холмса предстанет Макс Айронс. В актерский состав вошли Колин Ферт, Наташа Макэлхоун и Джозеф Файнс.
Сериал, действие которого разворачивается в 1874 году, расскажет историю становления Шерлока Холмса. Будущему гению всего девятнадцать лет. Он наблюдателен и умен, но самонадеян и импульсивен. Его путь начинается с ошибок и внезапных озарений. В первом сезоне восьмисерийного проекта юный Шерлок будет расследовать убийство, произошедшее в стенах Оксфорда.
Гай Ричи уже обращался к сюжету про легендарного сыщика. В 2009 году вышел фильм «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-мл. в роли Шерлока и Джудом Лоу в роли Ватсона. В 2011 году состоялась премьера продолжения под названием «Шерлок Холмс: Игра теней».
Премьера «Молодого Шерлока» запланирована на 2026 год.