Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Не родись красивой» поделилась редкими кадрами с дочерью-балериной

Актриса Ольга Ломоносова показала свою дочь

Звезда «Не родись красивой» Ольга Ломоносова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами с дочерью-балериной в день ее рождения. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса показала, как Варвара в кафе задувала свечу, а младший брат ей в этом помогал. Имениннице исполнилось 19 лет.

Звезда «Не родись красивой» поделилась редкими кадрами с дочерью-балериной
Звезда «Не родись красивой» поделилась редкими кадрами с дочерью-балеринойИсточник: Газета.Ru

«С днем рождения, кошка», — написала артистка.

Старшая дочь знаменитости является студенткой Московского хореографического училища «Гжель». Звезда «Не родись красивой» рассказывала, что Варвара пошла по ее стопам. В 1998 году Ломоносова с отличием окончила Киевское хореографическое училище, а потом работала в Москве в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Позже артистка поступила в Театральное училище им. Щукина и начала сниматься в кино.

Ломоносова считает, что дочь превзошла ее талантом. Актриса гордится успехами Варвары, о которых периодически рассказывает поклонникам в соцсетях.

Ранее Ольга Ломоносова впервые за долгое время вышла в свет с мужем.