Звезда «Не родись красивой» поделилась редкими кадрами с дочерью-балериной

Звезда «Не родись красивой» Ольга Ломоносова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами с дочерью-балериной в день ее рождения. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса показала, как Варвара в кафе задувала свечу, а младший брат ей в этом помогал. Имениннице исполнилось 19 лет.
«С днем рождения, кошка», — написала артистка.
Старшая дочь знаменитости является студенткой Московского хореографического училища «Гжель». Звезда «Не родись красивой» рассказывала, что Варвара пошла по ее стопам. В 1998 году Ломоносова с отличием окончила Киевское хореографическое училище, а потом работала в Москве в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Позже артистка поступила в Театральное училище им. Щукина и начала сниматься в кино.
Ломоносова считает, что дочь превзошла ее талантом. Актриса гордится успехами Варвары, о которых периодически рассказывает поклонникам в соцсетях.
Ранее Ольга Ломоносова впервые за долгое время вышла в свет с мужем.