Казахский фильм удалили из кинотеатров за нарушение законов РФ

В РКН сообщили, что в хорроре были обнаружены сцены самоубийства. Картина Ержанова стала доступна на стримингах в РФ 27 ноября, но была удалена из общего доступа спустя неделю. Как уточнили в ведомстве, от онлайн-кинотеатров потребовали вырезать нарушающие закон сцены.