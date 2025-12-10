«Король и Шут. Навсегда» — полнометражный сиквел сериала «Король и Шут», вышедшего в 2023 году и ставшего одним из самых обсуждаемых музыкальных проектов последних лет. Создатели сохранили ключевой актерский состав: к своим ролям вернулись Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплев (Князь), Дарья Мельникова (Вдова), Вера Вольт (Принцесса) и Илья Хвостиков (Кочерыжка). Режиссер — Рустам Мосафир. Изначально фильм носил рабочее название «Король и Шут. Как в старой сказке» — это была отсылка к одноименному альбому, который группа выпустила в 2001 году.
В статье рассказываем все самое важное о фильме «Король и шут. Навсегда»: известна ли дата выхода, где проходили съемки, кто задействован в проекте, о чем будет сюжет и какие любопытные факты о ленте уже попали в Сеть.
Когда выйдет фильм «Король и шут. Навсегда»: последние новости о дате премьеры
Музыкальное приключенческое фэнтези «Король и Шут. Навсегда» выйдет в кинотеатрах 19 февраля 2026 года. За производство картины отвечают продюсерский центр «Плюс Студия», компании «Лунапарк» и «Лига Фильм».
Продюсерами фильма стали Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Ольга Филипук, Михаил Китаев, Александр Сыров, Андрей Федяй, Елена Мельникова и Агата Нигровская. Кроме того, сопродюсерами выступили солист группы «Король и Шут» Андрей Князев (Князь) и музыкальный продюсер Игорь Гудков (Панкер), ранее снявший для группы три культовых фильма-концерта: «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю».
Презентация фильма запланирована на 14 декабря 2025 года на главной сцене фестиваля «Comic Con Игромир».
О чем будет фильм «Король и шут. Навсегда»
Фильм продолжает историю участников культовой российской панк-группы «Король и Шут» в жанре панк-сказки. После успеха в столице Горшок, Князь и Шут отправляются в путешествие по фантастическим землям, населенным персонажами их песен. Однако существованию сказочного мира угрожает армия мертвецов, воскрешенных Некромантом — безумцем, преступником и злодеем, который питает чувства к Вдове. Некромант посылает мертвых на поиски Вдовы, чтобы с ее помощью завершить таинственный ритуал, способный изменить судьбу всего сказочного мира.
Кто снимается в фильме «Король и шут. Навсегда»
В фильме будут задействованы те же актеры, что и в сериале «Король и Шут»: Константин Плотников сыграет Горшка, Влад Коноплев — Князя, Дарья Мельникова — Вдову, Вера Вольт — Принцессу и Илья Хвостиков — Кочерыжку.
К основному касту также присоединился Илья Гришин в роли Некроманта — безумного злодея, угрожающего сказочному миру. Фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов появится в образе зомби по имени Сид. Такой состав актеров придает фильму особый колорит.
Где снимали фильм «Король и шут. Навсегда»
Съемки фэнтези-фильма «Король и Шут. Навсегда» проходили на полуострове Рыбачий в Мурманской области осенью 2024 года. Для создания сказочной атмосферы использовались природные ландшафты с суровой северной красотой.
Кроме того, для фэнтезийной части картины были построены специальные декорации в Санкт-Петербурге. Здесь снимали эпизоды с участием сказочных персонажей.
Интересные факты о съемках фильма «Король и шут. Навсегда»
Съемочная команда фильма постаралась создать по-настоящему масштабный и эффектный мир. Вот несколько самых любопытных фактов о работе над проектом:
Для павильонных съемок использовали масштабные декорации, за основу которых взяли театр «Глобус» в Лондоне с ярусными галереями. Также к декорациям добавили массивные арки и каменную фактуру — элементы римского Колизея.
В массовке панк-тусовки приняли участие несколько сотен человек, для каждого подготовили уникальный грим и костюм.
Для музыкальных номеров вокруг сцены проложили рельсы, чтобы она могла вращаться. Актеры стояли на самом краю, поэтому оператору приходилось двигаться параллельно на телеге, поскольку находиться с камерой сверху было невозможно.
Команда отправилась на Алтай в поисках локаций. Увиденное там соленое озеро было воссоздано затем в павильоне с использованием 280 т воды — так удалось показать мир Некроманта.
В фильм войдет более десяти песен группы «Король и Шут». Композитором проекта стал младший брат Михаила Горшенева Алексей. Создатели обещают неожиданные сюжетные ходы, финал «с мощным зацепом» и отсылки к культовым песням группы.