Фильм продолжает историю участников культовой российской панк-группы «Король и Шут» в жанре панк-сказки. После успеха в столице Горшок, Князь и Шут отправляются в путешествие по фантастическим землям, населенным персонажами их песен. Однако существованию сказочного мира угрожает армия мертвецов, воскрешенных Некромантом — безумцем, преступником и злодеем, который питает чувства к Вдове. Некромант посылает мертвых на поиски Вдовы, чтобы с ее помощью завершить таинственный ритуал, способный изменить судьбу всего сказочного мира.