Бывший муж Дженнифер Энистон станет отцом

Актер Джастин Теру и его избранница ждут первого ребенка
Джастин Теру и Николь Брайдон Блум
Джастин Теру и Николь Брайдон БлумИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Николь Брайдон Блум и ее супруг Джастин Теру ждут первого совместного ребенка. Об этом сообщает People.

Знаменитости посетили премьеру второго сезона сериала «Фоллаут» в Музее Киноакадемии в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Под обтягивающим платьем артистки угадывался округлившийся живот.

31-летняя Блум и 54-летний Теру поженились в марте.

Слухи о романе пары впервые появились в феврале 2023 года, а уже в августе их сфотографировали целующимися во время романтического свидания. Пара впервые вышла на красную дорожку на церемонии вручения премии «Оскар» в 2024 году.

Хотя Теру не афишировал свои отношения с Блум, когда они встречались, он упомянул об их романе в интервью Esquire в мае 2023 года.

«Я хочу, чтобы все мои отношения существовали в четырех стенах, в какой бы комнате мы ни находились. После того, как я был в отношениях на виду у общественности, гораздо интереснее не быть в отношениях на виду у общественности», — признавался он.

В 2015 году Джастин Теру женился на актрисе Дженнифер Энистон. В 2018 стало известно о расставании звезд.