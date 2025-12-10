Путин: фильмы вроде «Баллады о солдате» нужны современной России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Фильмы наподобие лирической военной драмы «Баллада о солдате» (1959) нужны современной России. Уверенность в этом высказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Таким образом он прокомментировал выступление режиссера Александра Сокурова, который заявил, в частности, что сейчас никто якобы не дал бы снять в России такое кино.
«Вы говорите, “Балладу о солдате” не выпустили бы. Трудно с вами согласиться. “Баллада о солдате” — это о любви к Родине и к маме. Как же это не выпустили бы? Еще бы как выпустили! Такие фильмы нам нужны и сегодня», — сказал Путин.
Президент при этом в целом подчеркнул, что взаимоотношения государства и искусства всегда были сложным вопросом.