Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: фильмы вроде «Баллады о солдате» нужны современной России

Таким образом президент прокомментировал выступление режиссера Александра Сокурова, который заявил, в частности, что сейчас никто якобы не дал бы снять в России такое кино
Кадр из фильма «Баллада о солдате»
Кадр из фильма «Баллада о солдате»

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Фильмы наподобие лирической военной драмы «Баллада о солдате» (1959) нужны современной России. Уверенность в этом высказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Таким образом он прокомментировал выступление режиссера Александра Сокурова, который заявил, в частности, что сейчас никто якобы не дал бы снять в России такое кино.

«Вы говорите, “Балладу о солдате” не выпустили бы. Трудно с вами согласиться. “Баллада о солдате” — это о любви к Родине и к маме. Как же это не выпустили бы? Еще бы как выпустили! Такие фильмы нам нужны и сегодня», — сказал Путин.

Президент при этом в целом подчеркнул, что взаимоотношения государства и искусства всегда были сложным вопросом.