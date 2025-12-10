Ричмонд
Путин пообещал Сокурову поддержку «Ленфильма»

Президент отреагировал на просьбу режиссера по поводу поддержки киностудии
Александр Сокуров
Александр СокуровИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Ленфильм» должен быть площадкой, открытой для творчества. Таким образом глава государства отреагировал на просьбу режиссера Александра Сокурова по поводу поддержки киностудии.

«Это очень важный вопрос», — сказал Путин, отметив при этом, что ранее в том числе и Сокуров ставил вопрос о передаче «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга.

«Мы это и сделали. А то, что это должна быть площадка, открытая для творчества, вот с этим я не могу спорить, и я и с губернатором переговорю. Если нужна ему будет какая-то поддержка — хорошо. И вы тоже, пожалуйста, передайте ваши предложения», — обратился Путин к Сокурову на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).