В России выйдет биографическая драма «Мазерати», рассказывающая историю создания одной из самых известных автомобильных марок в мире. Об этом стало известно на презентации компании «НМГ Кинопрокат», которая прошла в рамках Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес».
Фильм повествует об итальянском предпринимателе Альфьери Мазерати, который в 1914 году открыл автомастерскую, а вскоре после этого вместе с младшими братьями Биндо и Эрнесто создал спортивный автомобиль, который составил конкуренцию Ferrari и Lamborghini.
Главные роли в фильме «Мазерати» исполняют итальянские актеры Микеле Морроне (трилогия «365 дней»), Сальваторе Эспозито («Гоморра») и Лоренцо де Мур («Ограбить Муссолини»). Также в картине снялись голливудские звезды Энтони Хопкинс, Джессика Альба, Энди Гарсиа и Аль Пачино.
Режиссером ленты выступил Роберт Мореско, в 2006 году получивший «Оскар» за сценарий драмы «Столкновение» (в соавторстве с Полом Хаггисом), а в 2022 году снявший фильм «Ламборгини: Человек-легенда».
Дата премьеры картины «Мазерати» за рубежом еще неизвестна. В России, по сообщению «НМГ Кинопрокат», фильм выйдет весной 2026 года.