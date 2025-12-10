Фильм повествует об итальянском предпринимателе Альфьери Мазерати, который в 1914 году открыл автомастерскую, а вскоре после этого вместе с младшими братьями Биндо и Эрнесто создал спортивный автомобиль, который составил конкуренцию Ferrari и Lamborghini.