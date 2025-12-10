Ричмонд
Драма о «Мазерати» с Аль Пачино и Энтони Хопкинсом выйдет в России

Фильм, рассказывающий историю создания одной из самых известных автомобильных марок, появится в российском прокате весной 2026 года
Фрагмент постера фильма «Мазерати»
Фрагмент постера фильма «Мазерати»

В России выйдет биографическая драма «Мазерати», рассказывающая историю создания одной из самых известных автомобильных марок в мире. Об этом стало известно на презентации компании «НМГ Кинопрокат», которая прошла в рамках Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес».

Фильм повествует об итальянском предпринимателе Альфьери Мазерати, который в 1914 году открыл автомастерскую, а вскоре после этого вместе с младшими братьями Биндо и Эрнесто создал спортивный автомобиль, который составил конкуренцию Ferrari и Lamborghini.

Аль Пачино
Аль ПачиноИсточник: Rex / Fotodom.ru

Главные роли в фильме «Мазерати» исполняют итальянские актеры Микеле Морроне (трилогия «365 дней»), Сальваторе ЭспозитоГоморра») и Лоренцо де МурОграбить Муссолини»). Также в картине снялись голливудские звезды Энтони Хопкинс, Джессика Альба, Энди Гарсиа и Аль Пачино.

Режиссером ленты выступил Роберт Мореско, в 2006 году получивший «Оскар» за сценарий драмы «Столкновение» (в соавторстве с Полом Хаггисом), а в 2022 году снявший фильм «Ламборгини: Человек-легенда».

Дата премьеры картины «Мазерати» за рубежом еще неизвестна. В России, по сообщению «НМГ Кинопрокат», фильм выйдет весной 2026 года.