«Цинга»
Безмятежный отец Петр (Дмитрий Поднозов) и его увлеченный, мечтающий о рясе послушник Федор (Никита Ефремов) едут по Ямалу на край земли, по пути обращая коренных жителей-язычников в православие. На одном из стойбищ Петр оставляет амбициозного Федора — строить божье место, свободное от грехов. Семья оленеводов — муж, жена, смышленый сын и дед-шаман — радушно принимает гостя, не опасаясь, что он нарушит привычный ход их кочевой жизни.
В «Цинге» документалисты Владимир Головнев (режиссер, сценарист) и Евгений Григорьев (сценарист, продюсер) умело переносят на экран драматургию тундры, вкладывая в мох и камни больше смысла, чем иные – в пышные декорации. Через объектив свободной от фильтров аналоговой видеокамеры они следят за тем, как в северной пустыне, где ландшафт не меняется веками, а жизнь бурлит только в радиоприемнике, самонадеянный миссионер проходит мучительные испытания, практически не отходя от юрты. Путаясь в рыболовных сетях и рыча на волка, Никита Ефремов проходит трансформацию гораздо более масштабную, чем просто путь героя, но в полной мере осознаешь это только на финальных титрах.
«Пастбища богов»
Четверо москвичей и одна иностранка приезжают в Таджикистан — поохотиться на памирского козерога. Молодой гид Санджар нехотя, но со знанием дела ведет охотников по головокружительным хребтам к добыче и даже обещает показать логово снежного барса — герой остро нуждается в деньгах и вынужден поступиться принципами. Чем дальше продвигаются герои, тем больше гневаются духи гор и сильнее растет напряжение внутри группы.
Фильм «Пастбища богов» режиссера «Зверобоя» Анара Аббасова сложно назвать авторским, но зато он идеально вписывается в категорию мультижанрового зрительского кино, в котором в идеальных пропорциях смешались элементы мелодрамы, дока о природе, остросюжетного мистического триллера и реалити о выживании. На фоне действительно захватывающих дух пейзажей то залитого солнцем, то укутанного снегом Памира разыгрывается настоящая шекспировская трагедия, где самоотверженные героини Надежды Ивановой и Анны Виллер воплощают природную женскую силу, а молодой артист Сухраб Хайлобеков своей мягкостью и решительностью затыкает за пояс брутальных идолов российского ТВ — Антона Филипенко, Данилу Якушева и Влада Канопку.
«Навар»
Молодой бездельник Шуст (Илларион Маров) проворачивает незаконные схемы и разводит людей на деньги. Однажды, скрываясь от преследователей, Шуст забегает в первую попавшуюся квартиру, где его великодушно укрывают бывший чемпион по метанию ядра (Евгений Сидихин) и его дочь Ульяна (Елизавета Базыкина). Наутро «в знак благодарности» Шуст уходит из дома своих спасителей с шестью нефритовыми фигурками стоимостью в миллион рублей, запуская цепь событий, которые меняют жизнь не только мошенника, но и его случайных знакомых.
Бодро стартуя, «Навар» создает впечатление залихватского боевика в духе Гая Ричи, но после первой трети резко дает по тормозам, превращаясь в тягучую, холодную криминальную драму о моральном выборе, со схематичными попытками познакомить зрителя с культурой Бурятии. Стильный видеоряд, созданный оператором «Вечной зимы» Антоном Громовым, не компенсирует неровный ритм повествования, но из дебюта Артура Григорьева получился бы неплохой мини-сериал — за неполные полтора часа далеко не все ружья успевают выстрелить.