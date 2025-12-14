В «Цинге» документалисты Владимир Головнев (режиссер, сценарист) и Евгений Григорьев (сценарист, продюсер) умело переносят на экран драматургию тундры, вкладывая в мох и камни больше смысла, чем иные – в пышные декорации. Через объектив свободной от фильтров аналоговой видеокамеры они следят за тем, как в северной пустыне, где ландшафт не меняется веками, а жизнь бурлит только в радиоприемнике, самонадеянный миссионер проходит мучительные испытания, практически не отходя от юрты. Путаясь в рыболовных сетях и рыча на волка, Никита Ефремов проходит трансформацию гораздо более масштабную, чем просто путь героя, но в полной мере осознаешь это только на финальных титрах.