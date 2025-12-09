Путин позвонит Сокурову по поводу жалоб на запрет фильмов

«Но обращаю ваше внимание на то, что вы являетесь членом Совета по правам человека при президенте. Так что очевидно, что никакой дискриминации в отношении вас не допускается, во всяком случае, на таком уровне», — подчеркнул президент. Тем не менее он добавил, что выслушает, если режиссер видит какие-то ограничения.