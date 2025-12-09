Ричмонд
Путин позвонит Сокурову по поводу жалоб на запрет фильмов

Президент подчеркнул, что никакой дискриминации в отношении режиссера не допускается
Александр Сокуров на кинофестивале в Венеции
Александр Сокуров на кинофестивале в Венеции

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал созвониться с режиссером Александром Сокуровым, который на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) упомянул, что его фильмы не выпускают в прокат без объяснения причин.

«Жалко. Вы мне, пожалуйста, скажите — но не сейчас, а созвонимся с вами, я позвоню, поговорим — каким образом, что там запрещают из ваших произведений. Это странно», — сказал Путин.

«Но обращаю ваше внимание на то, что вы являетесь членом Совета по правам человека при президенте. Так что очевидно, что никакой дискриминации в отношении вас не допускается, во всяком случае, на таком уровне», — подчеркнул президент. Тем не менее он добавил, что выслушает, если режиссер видит какие-то ограничения.

«Созвонимся, переговорим», — еще раз отметил глава государства.