Путин позвонит Сокурову по поводу жалоб на запрет фильмов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал созвониться с режиссером Александром Сокуровым, который на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) упомянул, что его фильмы не выпускают в прокат без объяснения причин.
«Жалко. Вы мне, пожалуйста, скажите — но не сейчас, а созвонимся с вами, я позвоню, поговорим — каким образом, что там запрещают из ваших произведений. Это странно», — сказал Путин.
«Но обращаю ваше внимание на то, что вы являетесь членом Совета по правам человека при президенте. Так что очевидно, что никакой дискриминации в отношении вас не допускается, во всяком случае, на таком уровне», — подчеркнул президент. Тем не менее он добавил, что выслушает, если режиссер видит какие-то ограничения.
«Созвонимся, переговорим», — еще раз отметил глава государства.