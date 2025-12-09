Ричмонд
Дженнифер Лопес готовится сразу к нескольким пластическим операциям

Близкие звезды переживают, что она может стать очередной жертвой пластической хирургии
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Rex / Fotodom.ru

Дженнифер Лопес планирует несколько пластических операций в 2026 году. После расставания с Беном Аффлеком певица решила сосредоточиться на себе и своем внутреннем состоянии.

Дженнифер уже предприняла шаги по изменению своей внешности, увеличив грудь. По ее словам, это существенно повысило ее самооценку и улучшило общее эмоциональное состояние. Однако близкие друзья и родственники выражают беспокойство относительно дальнейших планов Джей Ло на проведение пластических операций.

«Она продолжает говорить, что это полностью изменило ее настрой, поэтому она уже рассматривает другие процедуры и верит, что именно так к ней вернется уверенность в себе», — отметил инсайдер.

Источники сообщают, что Лопес не собирается останавливаться на достигнутом и рассматривает возможность подтяжки ягодиц, а также изучает современные корейские процедуры омоложения, которые в последнее время стали популярными среди звезд.

«Она упоминала, что, по ее мнению, ягодицам не помешало бы немного подтянуться, так что не удивляйтесь, если в скором времени они станут выглядеть немного полнее. Она также заинтересована в новейших корейских процедурах по подтяжке кожи и изучает возможность омоложения стволовыми клетками», — добавил инсайдер.

Ранее Дженнифер Лопес удалила татуировку, сделанную в честь Бена Аффлека.