Ричард Гир высказался о запрете на участие в церемонии вручения премии «Оскар»

Ричард Гир размышляет о своем 20-летнем отстранении от участия в церемонии вручения премии «Оскар». У 76-летнего актера вышел новый документальный фильм под названием «Мудрость счастья» о Далай-ламе, его давнем друге. С момента знакомства с мудрецом Ричард открыто выступает за независимость Тибета.
Во время церемонии вручения премии «Оскар» в 1993 году Гир публично высказался против политики Китая в Тибете, что не было предусмотрено сценарием. После этого его не приглашали в качестве гостя вплоть до 2013 года. В интервью Variety о своем документальном фильме и отношениях с Далай-ламой актер заявил, что этот спорный вопрос никогда не поднимался.
«Время от времени ему сообщают, что я получил награду или что-то в этом роде, и он присылает мне записку с поздравлениями и словами о том, что он рад за меня. Но это самое близкое к разговору о кино, что у нас происходит», — признался Ричард Гир.
Что касается его личного отношения к запрету, артист подчеркнул, что не принял это близко к сердцу и не считает, что в этой ситуации кто-то был плохим.
«Я делаю то, что делаю, и я определенно никому не желаю зла. Я хочу причинить вред гневу. Я хочу причинить вред изоляции. Я хочу причинить вред нарушениям прав человека, но я стараюсь придерживаться того, во что верит Его Святейшество… что каждый может исправиться, и в конце концов все должны быть искуплены… Так что в этом смысле я не принимаю ситуацию на свой счет», — заявил артист.
