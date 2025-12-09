Молодая возлюбленная Касселя показала фигуру через 11 месяцев после родов

Молодая возлюбленная актера Венсана Касселя показала идеальную фигуру через 11 месяцев после родов. Модель Нара Баптиста позировала в откровенном бикини на пляже и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Подписчики знаменитости отметили в комментариях, что она прекрасно выглядит.
7 января 2025 года избранница артиста родила от него сына. Пара назвала мальчика Каэтано. Для Баптисты он стал первым ребенком, а для актера — четвертым.
Слухи об отношениях пары появились еще в 2023 году. В сети раскритиковали Касселя за роман с девушкой, которая на 30 лет его моложе, однако влюбленные не реагировали на хейт. Поклонники предполагали, что чувства актера скоро пройдут и он расстанется с Баптистой, однако этого не произошло. Пара периодически публикует в соцсетях романтические фото и выходит вместе в свет. В октябре они посетили показ новой коллекции бренда Schiaparelli в рамках Недели моды.
