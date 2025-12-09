Ричмонд
Молодая возлюбленная Касселя показала фигуру через 11 месяцев после родов

Возлюбленная актера Венсана Касселя опубликовала фото в откровенном бикини
Молодая возлюбленная Касселя показала идеальную фигуру через 11 месяцев после родов
Молодая возлюбленная Касселя показала идеальную фигуру через 11 месяцев после родов

Молодая возлюбленная актера Венсана Касселя показала идеальную фигуру через 11 месяцев после родов. Модель Нара Баптиста позировала в откровенном бикини на пляже и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Подписчики знаменитости отметили в комментариях, что она прекрасно выглядит.

7 января 2025 года избранница артиста родила от него сына. Пара назвала мальчика Каэтано. Для Баптисты он стал первым ребенком, а для актера — четвертым.

Слухи об отношениях пары появились еще в 2023 году. В сети раскритиковали Касселя за роман с девушкой, которая на 30 лет его моложе, однако влюбленные не реагировали на хейт. Поклонники предполагали, что чувства актера скоро пройдут и он расстанется с Баптистой, однако этого не произошло. Пара периодически публикует в соцсетях романтические фото и выходит вместе в свет. В октябре они посетили показ новой коллекции бренда Schiaparelli в рамках Недели моды.

Ранее Нара Баптиста выложила фото в бикини.