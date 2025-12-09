Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Катерина Ковальчук снялась в откровенном наряде

Актриса позировала в откровенном наряде на отдыхе
Катерина Ковальчук / фото: соцсети
Катерина Ковальчук / фото: соцсети

Жена популярного комика и звезды шоу Comedy Club Гарика Харламова актриса Катерина Ковальчук опубликовала фото в откровенном наряде. Соответствующий кадр появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

32-летняя артистка снялась в прыжке в белом коротком платье без бретелей и с многослойной юбкой, которая частично оголила ее тело.

При этом звезда распустила волосы и отказалась от обуви. На размещенном снимке знаменитость была запечатлена спиной к камере на фоне пальм и моря.

Ранее в декабре жена Харламова снялась в купальнике на пляже. Артистка предстала на опубликованном фото в закрытом черно-белом купальнике, сидя на камне у воды.