Алексей Учитель вышел в свет с молодой избранницей и маленькой дочерью

Звездная пара посетила премьеру анимационного проекта «Три Кота: Путешествие во времени»

74-летний режиссер Алексей Учитель вместе со своей 28-летней спутницей Софьей Мелединой и их дочерью Ниной посетили премьеру анимационного проекта «Три Кота: Путешествие во времени». Спецвыпуск был создан в честь десятилетия известной франшизы.

Алексей Учитель и Софья Меледина с дочкой
Алексей Учитель и Софья Меледина с дочкойИсточник: Пресс-служба

Звездная пара, редко появляющаяся на публичных мероприятиях, выбрала для выхода в свет непринужденные повседневные наряды. Особое внимание привлекла маленькая Нина, которая в эффектной футболке и с картонной короной украсила своим ярким нарядом красную дорожку.

Роман Алексея Учителя с Софьей начался во ВГИКе, где Меледина была студенткой, а Учитель — ее преподавателем. Профессиональное общение постепенно переросло в романтические отношения, и в 2021 году у пары появилась дочь.

У режиссера есть и другие дети: дочери Анна и Мария от отношений с Юлией Пересильд, а также сын Илья, которому сейчас 33 года, от брака с Кирой Саксаганской.

Ранее Алексей Учитель поддержал идею сына Ильи снять ремейк «Прогулки».