Кирилл Зайцев рассказал, как зарождались его романтические отношения с женой

Артист рассказал, что выстраивал отношения с женой в тайне ото всех
Кирилл Зайцев с супругой
Кирилл Зайцев с супругой

Талантливый актер Кирилл Зайцев встретил свою жену на съемочной площадке. Его избранницей стала Анастасия Трубчевская, работавшая помощником режиссера. В беседе с WomanHit артист поделился, что их роман развивался в атмосфере полной секретности.

Судьбы будущих супругов переплелись на съемочной площадке спортивной драмы «Движение вверх». Инициатором сближения стал сам Кирилл. Он подчеркнул, что не видит ничего зазорного в отношениях, завязавшихся на работе, и считает, что профессиональные интересы только укрепляют отношения. По его словам, служебный роман напоминает увлекательную игру в шпионов.

«Если люди из одной сферы, у них общие интересы, то и союз будет крепче. А служебная романтика — это еще немного игра в “шпионов”. Вы на съемочной площадке здороваетесь, общаетесь, но никто даже не догадывается, что вы уже не просто коллеги», — отметил актер.

Романтические отношения оставались тайной для окружающих на протяжении всего периода съемок. Лишь спустя время окружающие узнали об их романе. Интересно, что поначалу Кирилл беспокоился: не мешают ли романтические чувства его актерской игре.

«Это шло вразрез с линией моего персонажа. Сергей Белов был этакий “монах”, а я трачу энергию на любовные переживания. А потом подумал: ну и пусть, сердцу не прикажешь», — поделился своими размышлениями Кирилл Зайцев.