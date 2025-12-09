Ричмонд
Сестра Михаила Ефремова высказалась о Ксении Качалиной: «Была сумасшедшая уже давно»

Женщина отметила, что состояние актрисы уже долгое время вызывало беспокойство
Ксения Качалина и Михаил Ефремов
Ксения Качалина и Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Сестра Михаила Ефремова Анастасия заявила, что смерть экс-супруги актера — 54-летней Ксении Качалиной — ее не удивила. Родственница знаменитости в разговоре с News.ru отметила, что состояние актрисы уже долгое время вызывало беспокойство.

«Лично для меня это (смерть. — прим. Super) не стало шоком. Для меня шоком было ее существование. Она совершенно была сумасшедшая уже давно, это было видно. Были какие-то документальные фильмы, какие-то бредовые интервью», — высказалась Анастасия.

Собеседница издания добавила, что оставлять с Качалиной дочь от Михаила Ефремова Анну Марию было попросту опасно, поэтому все, что можно было сделать, это как-то «отделить от нее ребенка».

Родственница артиста уверена, что проблемы с зависимостью начались во время отношений Качалиной с Иваном Охлобыстиным, который «мог подсадить ее на наркотики».

Михаил Ефремов был единственным официальным мужем актрисы, похороны которой пройдут тайно. Дочь Анна-Мария у пары родилась в 2000 году, но брак продлился недолго. К 2010 году актер получил полную опеку над наследницей, при этом продолжая оказывать финансовую поддержку бывшей супруге.

Ранее сообщалось, что мать умершей в 54 года Ксении Качалиной винила в алкоголизме дочери Михаила Ефремова.