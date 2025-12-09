По сюжету, суперзлодей решает заманить в свой мир автора комикса, чтобы изменить конвенции жанра и победить супергероя. Но в портал проваливаются дети писателя, а сам он, находясь в творческом кризисе, не знает, что каждый придуманный им сюжетный ход отражается на судьбе детей.