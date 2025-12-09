На российские экраны выйдет комедия «Мы из комикса». Об этом стало известно на презентации компании «НМГ Кинопрокат» в рамках форума «Российский кинобизнес».
Главные роли в картине играют Павел Деревянко, Марина Александрова, Анна Чиповская и Никита Ефремов. Режиссером картины выступает Вячеслав Сыркин.
По сюжету, суперзлодей решает заманить в свой мир автора комикса, чтобы изменить конвенции жанра и победить супергероя. Но в портал проваливаются дети писателя, а сам он, находясь в творческом кризисе, не знает, что каждый придуманный им сюжетный ход отражается на судьбе детей.
В российский прокат комедия «Мы из комикса» выйдет в 2027 году.