Певцов назвал «организованным сатанизмом» большую часть современных сериалов

Артист также отметил, что вынужден наблюдать подобное в московских театрах и других центральных площадках в столице
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что большая часть создаваемых сериалов является «организованным сатанизмом» и обращается к низменным инстинктам людей. Таким мнением он поделился в интервью ТАСС.

«Я компетентно заявляю, что большая часть сериалов, которые сейчас производятся и показываются на платформах, это просто организованный сатанизм», — считает собеседник агентства.

По словам Певцова, его огорчает, что подобным занимаются талантливые люди, а выпускаемый материал интересно смотреть. «Но это просто сатанизм. Такое не должно выходить», — добавил депутат.

Артист также отметил, что вынужден наблюдать подобное в московских театрах и других центральных площадках в столице. По мнению Певцова, проблема — в отсутствии достаточной цензуры, так как нет ни контролирующих органов, ни концепции их работы для исправления ситуации.