Сериал со звездой «Доктора Кто» помог встать на ноги королеве Великобритании

Королева посетила съемки сериала в Бристоле, где встретилась с актерами. Она пообщалась с Алексом Хэсселлом («Миниатюрист», «Гений», «Пацаны»), Дэвидом Теннантом («Доктор Кто», «Благие знамения», «Гарри Поттер и Кубок огня»), Викторией Смерфит («Менталист», «Однажды в сказке»), Беллой Маклин («Половое воспитание») и Нафисой Уильямс («Твин Пикс», «Реанимация»).