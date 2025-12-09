Ричмонд
Сериал со звездой «Доктора Кто» помог встать на ноги королеве Великобритании

Королева Камилла рассказала, что сериал «Соперники» помог ей при пневмонии
королева Камилла
королева КамиллаИсточник: Legion-Media

Королева Великобритании Камилла призналась, что сериал «Соперники» помог ей чувствовать себя лучше во время пневмонии. Ее слова передает Daily Mail.

Королева посетила съемки сериала в Бристоле, где встретилась с актерами. Она пообщалась с Алексом Хэсселлом («Миниатюрист», «Гений», «Пацаны»), Дэвидом Теннантом («Доктор Кто», «Благие знамения», «Гарри Поттер и Кубок огня»), Викторией Смерфит («Менталист», «Однажды в сказке»), Беллой Маклин («Половое воспитание») и Нафисой Уильямс («Твин Пикс», «Реанимация»).

Кадр из сериала «Соперники»
Кадр из сериала «Соперники»

Во время экскурсии по съемочной площадке королева Камилла призналась, что смотрела «Соперников», когда болела пневмонией.

«Клянусь, я посмотрела его запоем и после этого почувствовала себя намного лучше. С нетерпением жду выхода нового сезона», — поделилась член британской королевской семьи.

Действие сериала разворачивается в 1986 году в вымышленном графстве Ратшир. Проект рассказывает о соперничестве местной буржуазии. Картина вдохновлялась одноименным романом Джилли Купер.