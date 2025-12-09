Леонардо ДиКаприо рассказал, почему в повседневной жизни он постоянно выходит на улицу в бейсболке и медицинской маске. 51-летний актер признался, что таким образом старается остаться незамеченным.
Звезда «Титаника» заявил, что ему не нравится повышенное внимание в его обычной жизни.
«Я всю жизнь пытался сохранить этот баланс, и все же я не эксперт. Думаю, моя простая философия заключается в том, чтобы действовать только тогда, когда тебе есть что сказать или показать. В противном случае, просто исчезай, насколько это возможно», — отметил актер.
Кроме того, в интервью изданию Time он признался, что лучший способ сделать его карьеру долгой — не попадаться людям на глаза. Интересно, что даже на свадьбе бизнесмена Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес, которая прошла в 2025 году, ДиКаприо был замечен в бейсболке и маске в то время, как выходил из отеля в Венеции.
Накануне Леонардо ДиКаприо впервые за долгое время вышел в свет с отцом Джорджем ДиКаприо. Они вместе появились на премьере фильма «Битва за битвой» в Лос-Анджелесе. Актер сыграл в проекте главную роль. Компанию им составила Пегги Энн Фаррар, жена ДиКаприо-старшего и мачеха звезды.
Ранее стало известно, что Леонардо ДиКаприо признан артистом 2025 года по версии журнала Time.