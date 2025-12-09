Ричмонд
Shaman заявил, что может попробовать себя в актерской профессии

Певец Shaman рассказал, что считает кино непростым делом требующим серьезной подготовки и больших эмоциональных затрат
Shaman (Ярослав Дронов)
Shaman (Ярослав Дронов)Источник: Legion-Media.ru

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим именем Shaman, сообщил, что не исключает для себя возможность попробовать силы в актерской сфере. В разговоре с Пятым каналом он отметил, что у него уже есть небольшой опыт участия в игровых проектах.

Музыкант рассказал, что однажды был задействован в съемках телевизионного проекта для федерального канала, где исполнил небольшую роль. По его словам, работа над полнометражными фильмами требует от артиста значительных физических усилий, высокой эмоциональной отдачи и тщательной подготовки, поскольку профессия актера является сложной и требует глубокого погружения.

При этом Дронов подчеркнул, что не ставит перед собой жестких целей относительно дальнейшего развития кинокарьеры. Он отметил, что не стремится получить роль любой ценой и готов спокойно рассматривать предложения, если они появятся. Музыкант добавил, что дальнейшие творческие шаги для него во многом будут зависеть от обстоятельств и судьбы.