Shaman заявил, что может попробовать себя в актерской профессии

При этом Дронов подчеркнул, что не ставит перед собой жестких целей относительно дальнейшего развития кинокарьеры. Он отметил, что не стремится получить роль любой ценой и готов спокойно рассматривать предложения, если они появятся. Музыкант добавил, что дальнейшие творческие шаги для него во многом будут зависеть от обстоятельств и судьбы.