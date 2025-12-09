Ричмонд
Киану Ривз открыл самый большой приют для кошек и собак в мире

Актер Киану Ривз потратил $100 млн на бесплатный приют для собак и кошек

Канадский актер Киану Ривз открыл в США самый большой приют для собак и кошек в мире. Как сообщается на странице приюта «Арч-Хейвен» в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), ленточку 61-летний артист торжественно перерезал в начале декабря.

Киану Ривз / фото: соцсети
Киану Ривз / фото: соцсети

На создание приюта, в котором животным будут помогать бесплатно, Ривз потратил $100 млн собственных денег.

Животных здесь не будут усыплять, за ними станут ухаживать пожизненно. Всего на территории находятся 500 питомников с климат-контролем для кошек, обустроена выездная ветеринарная больница, собакам выделена огромная площадка для выгула без поводка.

Ранее Киану Ривз спустя два года смог вернуть украденные из его дома ценности.