Фильм «Аты-баты, шли солдаты...» — это больше чем просто военное кино, это последнее режиссерское высказывание Леонида Быкова. После оглушительного успеха картины «В бой идут одни „старики“» режиссер вновь обратился к военной теме, но на сей раз смешал героику с лирикой, трагедию с комедией, а прошлое с настоящим. Рассказываем, как снимали этот фильм и кто стал его героями.
Особенности съемочного процесса
Съемочный процесс был выстроен с максимальной требовательностью к достоверности. Быков, будучи фронтовиком, ненавидел фальшь в военном кино.
Погодные условия
Съемки проходили в аномально морозную погоду (температура опускалась до –30 °C), что приводило к поломкам техники и частым болезням членов съемочной группы.
Технический брак
После месяца работы в Загорске выяснилось, что около полутора километров отснятой пленки непригодны из-за ошибки студийных техников: в аппаратуру была установлена рамка для обычного, а не для широкоэкранного формата. Это означало потерю всех массовых сцен с участием войск.
Конфликт с министром обороны
Для пересъемки требовалось заново привлекать воинские подразделения. Леонид Быков лично отправился к министру обороны СССР маршалу Андрею Гречко. Тот устроил режиссеру разнос, но, будучи фронтовиком, вник в ситуацию и выдал необходимое разрешение. Однако перенесенный стресс серьезно подорвал здоровье Быкова.
Болезнь режиссера
Напряженная работа, холод и нервное потрясение привели к тому, что 8 апреля 1976 года, сразу после завершения пересъемок, у Леонида Быкова случился второй в его жизни инфаркт. Он был госпитализирован в московскую клинику, где даже написал завещание.
Когда проходили съемки фильма «Аты-баты, шли солдаты...»
Подготовительный период стартовал в ноябре 1975 года. Натурные съемки начались в конце января 1976 года в Загорске (ныне Сергиев Посад) и продолжались до 7 апреля. Вынужденный перерыв в съемочном процессе сделан из-за болезни режиссера. После майских праздников работа возобновилась в павильонах Киевской киностудии имени А. Довженко и была полностью завершена 21 июня 1976 года.
Кто сыграл в фильме «Аты-баты, шли солдаты...»
Быков сделал ставку на талант, а не на громкие имена. Он собрал ансамбль преимущественно из малоизвестных, но очень характерных актеров. Вот кто был задействован в картине:
Леонид Быков — ефрейтор Виктор Святкин. Последняя роль актера и режиссера, в которую он вложил весь свой фирменный юмор, обаяние и трагизм;
Владимир Конкин — лейтенант Игорь Суслин. Молодой актер, прославившийся ролью Павла Корчагина, блестяще справился с образом сдержанного, ответственного командира;
Елена Шанина — медсестра Кима;
Евгения Уралова — дочь Суслина и Кимы;
Богдан Бенюк — рядовой Крынкин;
Иван Гаврилюк — сержант Иван Сайко;
Отабек Ганиев — рядовой Хабарбеков.
В картине также снялись: Леонид Бакштаев, Борис Химичев, Борис Кудрявцев, Николай Сектименко, Вано Янтбелидзе и другие актеры.
Интересные факты о фильме «Аты-баты, шли солдаты...»
За кадром этой пронзительной истории остались события, которые могли бы стать сюжетом отдельного, полного драматизма, неожиданных поворотов и горькой иронии фильма. Создание картины было омрачено не только производственными проблемами, но и глубокими личными потрясениями Леонида Быкова, которые нашли свое отражение в судьбе ленты.
Написанное в больнице завещание Быков передал редактору киностудии с неопределенной фразой: «Вручите Николаю Мащенко и Ивану Миколайчуку как-нибудь». Редактор положила конверт в шкаф и забыла о нем. Его вскрыли лишь в 1979 году, незадолго до гибели режиссера.
Фильм занял седьмое место в прокате 1977 года, его посмотрели почти 36 млн зрителей.
В 1977 году Быкову была присуждена Государственная премия Украинской ССР имени Т. Г. Шевченко. Однако присутствовать на торжественном вручении режиссер не смог из-за третьего инфаркта, который случился у него после ареста сына, причастного к ограблению. Награду Быкову привезли домой и вручили, когда больной находился в постели.
На приеме в Госкино фильм Быкова ставили в пример другой военной ленте — «Восхождению» Ларисы Шепитько, которую критиковали за «упадничество».