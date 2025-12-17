Ричмонд
Как снимали фильм «Аты-баты, шли солдаты...» (1976): последний бой Леонида Быкова

Фильм «Аты-баты, шли солдаты...» стал лебединой песней Леонида Быкова. В нем он говорил о самом главном — о цене жизни, долге и памяти. Вспоминаем, как снимали эту картину
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Аты-баты, шли солдаты
Кадр из фильма «Аты-баты, шли солдаты...»

Фильм «Аты-баты, шли солдаты...» — это больше чем просто военное кино, это последнее режиссерское высказывание Леонида Быкова. После оглушительного успеха картины «В бой идут одни „старики“» режиссер вновь обратился к военной теме, но на сей раз смешал героику с лирикой, трагедию с комедией, а прошлое с настоящим. Рассказываем, как снимали этот фильм и кто стал его героями.

Особенности съемочного процесса

Съемочный процесс был выстроен с максимальной требовательностью к достоверности. Быков, будучи фронтовиком, ненавидел фальшь в военном кино. 

Погодные условия

Съемки проходили в аномально морозную погоду (температура опускалась до –30 °C), что приводило к поломкам техники и частым болезням членов съемочной группы.

Кадр из фильма Аты-баты, шли солдаты
Кадр из фильма «Аты-баты, шли солдаты...»

Технический брак

После месяца работы в Загорске выяснилось, что около полутора километров отснятой пленки непригодны из-за ошибки студийных техников: в аппаратуру была установлена рамка для обычного, а не для широкоэкранного формата. Это означало потерю всех массовых сцен с участием войск.

Конфликт с министром обороны

Для пересъемки требовалось заново привлекать воинские подразделения. Леонид Быков лично отправился к министру обороны СССР маршалу Андрею Гречко. Тот устроил режиссеру разнос, но, будучи фронтовиком, вник в ситуацию и выдал необходимое разрешение. Однако перенесенный стресс серьезно подорвал здоровье Быкова.

Болезнь режиссера

Леонид Быков в фильме Аты-баты, шли солдаты.
Леонид Быков в фильме «Аты-баты, шли солдаты...»

Напряженная работа, холод и нервное потрясение привели к тому, что 8 апреля 1976 года, сразу после завершения пересъемок, у Леонида Быкова случился второй в его жизни инфаркт. Он был госпитализирован в московскую клинику, где даже написал завещание.

Когда проходили съемки фильма «Аты-баты, шли солдаты...»

Подготовительный период стартовал в ноябре 1975 года. Натурные съемки начались в конце января 1976 года в Загорске (ныне Сергиев Посад) и продолжались до 7 апреля. Вынужденный перерыв в съемочном процессе сделан из-за болезни режиссера. После майских праздников работа возобновилась в павильонах Киевской киностудии имени А. Довженко и была полностью завершена 21 июня 1976 года.

Кто сыграл в фильме «Аты-баты, шли солдаты...»

Леонид Быков и Владимир Конкин в фильме Аты-баты, шли солдаты
Леонид Быков и Владимир Конкин в фильме «Аты-баты, шли солдаты...»

Быков сделал ставку на талант, а не на громкие имена. Он собрал ансамбль преимущественно из малоизвестных, но очень характерных актеров. Вот кто был задействован в картине:

В картине также снялись: Леонид Бакштаев, Борис Химичев, Борис Кудрявцев, Николай Сектименко, Вано Янтбелидзе и другие актеры.

Интересные факты о фильме «Аты-баты, шли солдаты...» 

Кадр из фильма Аты-баты, шли солдаты
Кадр из фильма «Аты-баты, шли солдаты...»

За кадром этой пронзительной истории остались события, которые могли бы стать сюжетом отдельного, полного драматизма, неожиданных поворотов и горькой иронии фильма. Создание картины было омрачено не только производственными проблемами, но и глубокими личными потрясениями Леонида Быкова, которые нашли свое отражение в судьбе ленты. 

  • Написанное в больнице завещание Быков передал редактору киностудии с неопределенной фразой: «Вручите Николаю Мащенко и Ивану Миколайчуку как-нибудь». Редактор положила конверт в шкаф и забыла о нем. Его вскрыли лишь в 1979 году, незадолго до гибели режиссера.

  • Фильм занял седьмое место в прокате 1977 года, его посмотрели почти 36 млн зрителей.

  • В 1977 году Быкову была присуждена Государственная премия Украинской ССР имени Т. Г. Шевченко. Однако присутствовать на торжественном вручении режиссер не смог из-за третьего инфаркта, который случился у него после ареста сына, причастного к ограблению. Награду Быкову привезли домой и вручили, когда больной находился в постели.

  • На приеме в Госкино фильм Быкова ставили в пример другой военной ленте — «Восхождению» Ларисы Шепитько, которую критиковали за «упадничество».