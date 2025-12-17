Фильм «Аты-баты, шли солдаты...» — это больше чем просто военное кино, это последнее режиссерское высказывание Леонида Быкова. После оглушительного успеха картины «В бой идут одни „старики“» режиссер вновь обратился к военной теме, но на сей раз смешал героику с лирикой, трагедию с комедией, а прошлое с настоящим. Рассказываем, как снимали этот фильм и кто стал его героями.