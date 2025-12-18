Ричмонд
Где снимали фильм «Достать ножи»: дом-загадка и его кинематографические тайны

Особняк, где разворачивается основное действие, — не павильонная декорация, а реально существующее историческое здание. Там снимали большую часть сцен фильма «Достать ножи»
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Достать ножи
Кадр из фильма «Достать ножи»

Детективная комедия Райана Джонсона покорила зрителей не только звездным составом и остроумным сценарием, но и детализированным миром. Центром этой вселенной стал особняк писателя Харлана Тромби (Кристофер Пламмер) — эксцентричный, наполненный диковинками дом, отражающий внутренний мир своего хозяина. Рассказываем, где снимали фильм «Достать ножи», а также делимся некоторыми интересными фактами о картине. 

Ключевые локации, где снимали фильм «Достать ножи»

Основные съемки картины, стартовавшие в октябре 2018 года, были сосредоточены в штате Массачусетс (США). Команда фильма выбрала настоящие исторические особняки, чтобы добиться максимальной достоверности и ощущения живого пространства, где столетиями копились богатство, тайны и семейные драмы.

Особняк Тромби (Хилл-Херст в Натике)

Кадр из фильма Достать ножи
Кадр из фильма «Достать ножи»

Главной локацией в фильме стал особняк Хилл-Херст, расположенный в историческом районе Ханневелл-эстейтс в городе Натик. Это 20-комнатное французское шато было построено в 1880-х годах и до сих пор находится в частном владении потомков семьи Ханневелл. Режиссер Райан Джонсон и художник-постановщик Дэвид Крэнк искали дом с характером, который стал бы отражением внутреннего мира писателя детективов, и Хилл-Херст идеально подошел на эту роль. Съемочной группе пришлось работать крайне бережно, так как дом является исторической достопримечательностью. Менять что-либо в его убранстве было нельзя. Однако его готическая архитектура и аутентичная планировка сами по себе создали нужную атмосферу загадочности и легкого безумия.

Библиотека Тромби (поместье Эймс в Истоне)

Кадр из фильма Достать ножи
Кадр из фильма «Достать ножи»

Двухэтажную библиотеку с антресолями и книжными полками до потолка снимали в другом месте — в поместье Эймс в городе Истон. Неоготический особняк 1910 года постройки известен своей уникальной библиотекой. Здесь художники создали инсталляцию из ножей, свисающую с потолка, и разместили тысячи книг с накладными корешками, чтобы заполнить гигантские стеллажи. 

Ресторан The Flat Penny (Берлин, Массачусетс)

Кадр из фильма Достать ножи
Кадр из фильма «Достать ножи»

Сцена в ресторане, где Марта (Ана де Армас) и Рэнсом (Крис Эванс) ведут напряженную беседу, была снята в реально существовавшем заведении под названием The Flat Penny в городе Берлине (штат Массачусетс). Иронично, что вскоре после съемок фильма это кафе было закрыто из-за незаконной деятельности владельца. Это создало вокруг локации дополнительную детективную историю уже в реальной жизни.

Павильонные декорации

Кадр из фильма Достать ножи
Кадр из фильма «Достать ножи»

Несмотря на обилие натурных съемок, ключевые сцены, требующие сложной работы оператора и актеров (например, смерть Харлана на третьем этаже своего особняка), были сняты в павильонах. 

Интересные факты о фильме «Достать ножи»

Каждая деталь в этом фильме была тщательно спланирована, чтобы очаровывать и вовлекать зрителя в свою игру, а потому и закадровые моменты не менее интересны, чем сама картина.

  • Художник-постановщик Дэвид Крэнк задумывал особняк Тромби как физическое воплощение миров, которые писатель создавал в своих книгах. Архитектура и интерьер должны были быть как минимум необычными. Идея состояла в том, чтобы каждый последующий этаж дома был все страннее и эксцентричнее, достигая апогея в личных покоях Харлана.

  • Декоратор Дэвид Шлезингер и арт-директор Джереми Вудворд потратили много времени на поиски уникального антиквариата, средневековых доспехов и театрального реквизита по всему миру. Многие предметы были специально изготовлены на заказ. Актеры отмечали, что в каждой комнате их ждали немыслимые сокровища, вроде кресел с подлокотниками в виде сов.

  • Изначально дизайнер костюмов Дженни Иген видела детектива Бенуа Бланка в белом парусиновом костюме. Однако после обсуждения героя с Дэниэлом Крэйгом и Райаном Джонсоном образ был переработан в духе 1950-х годов. Этот выбор лучше подчеркнул южное происхождение и эксцентричность Бланка, которую выдавали его цветастые галстуки и носки.

  • Костюмы каждого персонажа были тщательно продуманы. Яркие розовые и бирюзовые тона Линды (Джейми Ли Кертис) говорили о ее самоуверенности и богатстве. Дорогое, но небрежно надетое пальто Рэнсома символизировало его презрение к деньгам и статусу. Простая и удобная одежда Марты сразу отделяла ее от роскошного мира Тромби.

  • Звезды активно помогали в создании образов своих героев и высказывали предложения. Например, Джейми Ли Кертис, которая в жизни избегает ярких цветов, сама поддержала идею кричащих оттенков для своей героини, считая их идеально подходящими для отображения характера Линды Драйсдэйл.

  • Режиссер Райан Джонсон оставил в самом начале фильма ключевую подсказку о том, кто виновен в смерти Харлана. Обойдемся без спойлеров — внимательно смотрите фильм.

Кадр из фильма Достать ножи
Кадр из фильма «Достать ножи»