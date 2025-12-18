Детективная комедия Райана Джонсона покорила зрителей не только звездным составом и остроумным сценарием, но и детализированным миром. Центром этой вселенной стал особняк писателя Харлана Тромби (Кристофер Пламмер) — эксцентричный, наполненный диковинками дом, отражающий внутренний мир своего хозяина. Рассказываем, где снимали фильм «Достать ножи», а также делимся некоторыми интересными фактами о картине.
Ключевые локации, где снимали фильм «Достать ножи»
Основные съемки картины, стартовавшие в октябре 2018 года, были сосредоточены в штате Массачусетс (США). Команда фильма выбрала настоящие исторические особняки, чтобы добиться максимальной достоверности и ощущения живого пространства, где столетиями копились богатство, тайны и семейные драмы.
Особняк Тромби (Хилл-Херст в Натике)
Главной локацией в фильме стал особняк Хилл-Херст, расположенный в историческом районе Ханневелл-эстейтс в городе Натик. Это 20-комнатное французское шато было построено в 1880-х годах и до сих пор находится в частном владении потомков семьи Ханневелл. Режиссер Райан Джонсон и художник-постановщик Дэвид Крэнк искали дом с характером, который стал бы отражением внутреннего мира писателя детективов, и Хилл-Херст идеально подошел на эту роль. Съемочной группе пришлось работать крайне бережно, так как дом является исторической достопримечательностью. Менять что-либо в его убранстве было нельзя. Однако его готическая архитектура и аутентичная планировка сами по себе создали нужную атмосферу загадочности и легкого безумия.
Библиотека Тромби (поместье Эймс в Истоне)
Двухэтажную библиотеку с антресолями и книжными полками до потолка снимали в другом месте — в поместье Эймс в городе Истон. Неоготический особняк 1910 года постройки известен своей уникальной библиотекой. Здесь художники создали инсталляцию из ножей, свисающую с потолка, и разместили тысячи книг с накладными корешками, чтобы заполнить гигантские стеллажи.
Ресторан The Flat Penny (Берлин, Массачусетс)
Сцена в ресторане, где Марта (Ана де Армас) и Рэнсом (Крис Эванс) ведут напряженную беседу, была снята в реально существовавшем заведении под названием The Flat Penny в городе Берлине (штат Массачусетс). Иронично, что вскоре после съемок фильма это кафе было закрыто из-за незаконной деятельности владельца. Это создало вокруг локации дополнительную детективную историю уже в реальной жизни.
Павильонные декорации
Несмотря на обилие натурных съемок, ключевые сцены, требующие сложной работы оператора и актеров (например, смерть Харлана на третьем этаже своего особняка), были сняты в павильонах.
Интересные факты о фильме «Достать ножи»
Каждая деталь в этом фильме была тщательно спланирована, чтобы очаровывать и вовлекать зрителя в свою игру, а потому и закадровые моменты не менее интересны, чем сама картина.
Художник-постановщик Дэвид Крэнк задумывал особняк Тромби как физическое воплощение миров, которые писатель создавал в своих книгах. Архитектура и интерьер должны были быть как минимум необычными. Идея состояла в том, чтобы каждый последующий этаж дома был все страннее и эксцентричнее, достигая апогея в личных покоях Харлана.
Декоратор Дэвид Шлезингер и арт-директор Джереми Вудворд потратили много времени на поиски уникального антиквариата, средневековых доспехов и театрального реквизита по всему миру. Многие предметы были специально изготовлены на заказ. Актеры отмечали, что в каждой комнате их ждали немыслимые сокровища, вроде кресел с подлокотниками в виде сов.
Изначально дизайнер костюмов Дженни Иген видела детектива Бенуа Бланка в белом парусиновом костюме. Однако после обсуждения героя с Дэниэлом Крэйгом и Райаном Джонсоном образ был переработан в духе 1950-х годов. Этот выбор лучше подчеркнул южное происхождение и эксцентричность Бланка, которую выдавали его цветастые галстуки и носки.
Костюмы каждого персонажа были тщательно продуманы. Яркие розовые и бирюзовые тона Линды (Джейми Ли Кертис) говорили о ее самоуверенности и богатстве. Дорогое, но небрежно надетое пальто Рэнсома символизировало его презрение к деньгам и статусу. Простая и удобная одежда Марты сразу отделяла ее от роскошного мира Тромби.
Звезды активно помогали в создании образов своих героев и высказывали предложения. Например, Джейми Ли Кертис, которая в жизни избегает ярких цветов, сама поддержала идею кричащих оттенков для своей героини, считая их идеально подходящими для отображения характера Линды Драйсдэйл.
Режиссер Райан Джонсон оставил в самом начале фильма ключевую подсказку о том, кто виновен в смерти Харлана. Обойдемся без спойлеров — внимательно смотрите фильм.