Художник-постановщик Дэвид Крэнк задумывал особняк Тромби как физическое воплощение миров, которые писатель создавал в своих книгах. Архитектура и интерьер должны были быть как минимум необычными. Идея состояла в том, чтобы каждый последующий этаж дома был все страннее и эксцентричнее, достигая апогея в личных покоях Харлана.

Декоратор Дэвид Шлезингер и арт-директор Джереми Вудворд потратили много времени на поиски уникального антиквариата, средневековых доспехов и театрального реквизита по всему миру. Многие предметы были специально изготовлены на заказ. Актеры отмечали, что в каждой комнате их ждали немыслимые сокровища, вроде кресел с подлокотниками в виде сов.

Изначально дизайнер костюмов Дженни Иген видела детектива Бенуа Бланка в белом парусиновом костюме. Однако после обсуждения героя с Дэниэлом Крэйгом и Райаном Джонсоном образ был переработан в духе 1950-х годов. Этот выбор лучше подчеркнул южное происхождение и эксцентричность Бланка, которую выдавали его цветастые галстуки и носки.

Костюмы каждого персонажа были тщательно продуманы. Яркие розовые и бирюзовые тона Линды (Джейми Ли Кертис) говорили о ее самоуверенности и богатстве. Дорогое, но небрежно надетое пальто Рэнсома символизировало его презрение к деньгам и статусу. Простая и удобная одежда Марты сразу отделяла ее от роскошного мира Тромби.

Звезды активно помогали в создании образов своих героев и высказывали предложения. Например, Джейми Ли Кертис, которая в жизни избегает ярких цветов, сама поддержала идею кричащих оттенков для своей героини, считая их идеально подходящими для отображения характера Линды Драйсдэйл.