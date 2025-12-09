«Я хотел подождать, пока вы с семьей благополучно вернетесь домой в Лондон, прежде чем поделиться этим. На этой неделе весь мир увидел, как я вручаю вам награду за достижения в жизни. Ваша жена, дочери и внуки наблюдали за этим. Но они не видели всего остального… Когда мы впервые встретились, я тонул в славе, с которой так и не научился справляться. Вы научили меня смирению. Решительности», — высказался 58-летний актер.