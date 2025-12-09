Вин Дизель в своих соцсетях показал редкое фото со своим коллегой Майклом Кейном. На снимке актер обнимал 92-летнего Кейна, который улыбался, глядя в камеру.
В начале декабря они вместе появились на Международном кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии, где Дизель вручил Кейну награду за вклад в кинематограф.
Звезда «Форсажа» признался, что специально подождал, пока артист с семьей вернется домой, чтобы опубликовать фото и выразить слова благодарности Кейну. Он отметил, что коллега очень многому его научил — в первую очередь, смирению.
«Я хотел подождать, пока вы с семьей благополучно вернетесь домой в Лондон, прежде чем поделиться этим. На этой неделе весь мир увидел, как я вручаю вам награду за достижения в жизни. Ваша жена, дочери и внуки наблюдали за этим. Но они не видели всего остального… Когда мы впервые встретились, я тонул в славе, с которой так и не научился справляться. Вы научили меня смирению. Решительности», — высказался 58-летний актер.
Дизель добавил, что Кейн поддерживал его, когда в 2013 году трагически погиб его друг Пол Уокер.
«12 лет назад я потерял человека, которого не был готов потерять… которого не был готов потерять весь мир. Ты был рядом… не словами, а делом», — высказался голливудский актер.
Дизель и Кейн вместе снялись в фильме «Последний охотник на ведьм» в 2015 году. В 2025-м стало известно, что актеры снимутся во второй части картины.
«Когда смерть уже держала меня в своих объятиях, ты подарил мне бессмертие. “Последний охотник на ведьм” был не просто фильмом, это было мое воскрешение. Твоя прекрасная жена Шакира обняла меня, твоя семья стала моей семьей. Этим летом, спустя три года после ухода на пенсию, ты вернулся. Слова, которые ты произнес от лица своего персонажа, вышли за рамки фильма… как дар мудрости», — подчеркнул Дизель.
Он заключил, что любит своего коллегу, который однажды назвал его своим сыном.