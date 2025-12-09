Сара Полсон рассказала о звезде, которая вдохновила ее стать актрисой

«Это просто дико, — поделилась впечатлениями Полсон. — Я не говорю, что не мечтала о славе. Мечтала. Я ходила по Высшей школе исполнительских искусств на Манхэттене, государственной школе, которую окончила в 1993 году, цитируя реплики из фильмов Джулии Робертс, а мой шкафчик был увешан ее фотографиями».