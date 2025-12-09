Сара Полсон рассказала о звезде, которая вдохновила ее стать актрисой

Во время своей торжественной речи на церемонии вручения наград на Голливудской Аллее славы 50-летняя звезда «Американской истории ужасов» Сара Полсон вспомнила, как романтическая комедия «Красотка» с Джулией Робертс вдохновила ее на успешную карьеру.
«Не могу поверить, что стою здесь — на Аллее славы», — отметила Полсон, описав, как ее первой «связью» с Голливудом стала сцена из «Красотки», где героиня Робертс работает на Голливудском бульваре. Тогда Сара еще была подростком и жила в Нью-Йорке.
«Это просто дико, — поделилась впечатлениями Полсон. — Я не говорю, что не мечтала о славе. Мечтала. Я ходила по Высшей школе исполнительских искусств на Манхэттене, государственной школе, которую окончила в 1993 году, цитируя реплики из фильмов Джулии Робертс, а мой шкафчик был увешан ее фотографиями».
Актриса призналась, что очень любила Робертс и даже пыталась быть похожей на нее. В какой-то момент в ней даже зародилось стремление перевоплотиться в Джулию.
Однако эти попытки, как объяснила сама Сара Полсон, оказались неуспешными и продлились недолго.
«Время Джулии Робертс не истекло. Никто не искал ее версию для бедных, — прокомментировала Полсон. — Мне пришлось смириться с мучительной реальностью: ее карьера — это ее карьера и только ее».