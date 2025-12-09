Милли Бобби Браун подготовила подарки для актеров «Очень странных дел»

Во время своего появления в The Tonight Show 21-летняя Милли Бобби Браун рассказала о специальных подарках, которые она подготовила для коллег по сериалу «Очень странные дела» после съемок пятого, последнего сезона. Браун поделилась, что она и Ноа Шнапп, который играл в проекте вместе с ней с самой первой серии, сделали 30 браслетов дружбы для актеров накануне завершающей читки.
«У нас такой большой состав. Мы сделали 30 браслетов дружбы с подвесками, каждый браслет отражает характер человека, которому мы его подарили, — рассказала Милли в программе. — Мы раздали их всем. Это был действительно душевный день. Мы не сидели за столом, мы сидели на диванах и просто плакали два часа подряд».
Затем знаменитость сделала неожиданный подарок и ведущему шоу Джимми Фэллону. Она принесла ему браслет Одиннадцать (англ. Eleven) из сериала, который ее героиня получает во втором сезоне.
«Поскольку ты был так добр ко мне и всегда обо мне заботился, я хотела подарить тебе это в знак благодарности», — призналась Милли и вручила ведущему символичный аксессуар. Фэллон был поражен и очень тронут. За много лет с начала актерской карьеры Милли появлялась в шоу Джимми целых 11 раз.
