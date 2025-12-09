Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Милли Бобби Браун подготовила подарки для актеров «Очень странных дел»

Актриса рассказала, что сделала 30 браслетов дружбы для актеров
Милли Бобби Браун
Милли Бобби БраунИсточник: Legion-Media

Во время своего появления в The Tonight Show 21-летняя Милли Бобби Браун рассказала о специальных подарках, которые она подготовила для коллег по сериалу «Очень странные дела» после съемок пятого, последнего сезона. Браун поделилась, что она и Ноа Шнапп, который играл в проекте вместе с ней с самой первой серии, сделали 30 браслетов дружбы для актеров накануне завершающей читки.

«У нас такой большой состав. Мы сделали 30 браслетов дружбы с подвесками, каждый браслет отражает характер человека, которому мы его подарили, — рассказала Милли в программе. — Мы раздали их всем. Это был действительно душевный день. Мы не сидели за столом, мы сидели на диванах и просто плакали два часа подряд».

Затем знаменитость сделала неожиданный подарок и ведущему шоу Джимми Фэллону. Она принесла ему браслет Одиннадцать (англ. Eleven) из сериала, который ее героиня получает во втором сезоне.

«Поскольку ты был так добр ко мне и всегда обо мне заботился, я хотела подарить тебе это в знак благодарности», — призналась Милли и вручила ведущему символичный аксессуар. Фэллон был поражен и очень тронут. За много лет с начала актерской карьеры Милли появлялась в шоу Джимми целых 11 раз.

Ранее звезда «Очень странных дел» рассказала, кто стал крестным отцом ее ребенка.