70-летняя Вупи Голдберг стала прабабушкой во второй раз

В последнем выпуске программы The View, вышедшем в понедельник, 8 декабря, 70-летняя Вупи Голдберг объявила, что на выходных у нее родилась вторая правнучка.
«У меня есть отличные новости. На свет появилась Лотус Дин. Она весит 6 фунтов 3 унции», — поделилась радостью гордая прабабушка.
«Она выглядит так мило!», — добавила соведущая Санни Хостин, а Голдберг в свойственной ей манере пошутила: «Да, но это изменится». Вупи отметила, что это уже ее второй правнук.
«На самом деле, я стараюсь меньше думать об этом, я пытаюсь думать только о себе. Потому что я никогда не могла представить, что у меня будет два правнука, это сумасшествие! Быть рядом с ними!», — разоткровенничалась Голдберг.
Коллеги поздравили счастливую звезду и задали ей несколько вопросов о том, как изменилась ее жизнь.
«Меня называют Вупи — потому что я не бабушка! Я прабабушка! Так что просто Вупи. Но моя первая правнучка сначала не могла выговорить букву “В”, поэтому я долгое время была “Упи”», — с удовольствием призналась Голдберг.