В российский прокат выйдет хоррор «Рожденный тьмой», в котором главные роли исполнили Руперт Гринт (Рон Уизли из франшизы «Гарри Поттер») и Сейди Хаарла («Купе номер 6»). Об этом стало известно на презентации кинопрокатной компании «Кинологистика» на форуме «Российский кинобизнес».
По сюжету, супруги Сага и Джон после рождения сына переезжают в старый дом в финском лесу, в котором выросла героиня. Вскоре они замечают, что в доме начинают происходить странные вещи, а вокруг ребенка сгущается тревожная атмосфера.
Специально для российского проката героя Руперта Гринта озвучил Алексей Костричкин, который ранее дублировал актера в фильмах о Гарри Поттере.
«Кинологистика» выпустит картину «Рожденный тьмой» на российские большие экраны весной 2026 года совместно с кинокомпанией «Пионер».