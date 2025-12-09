Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм ужасов со звездой «Гарри Поттера» выйдет в России

Фильм «Рожденный тьмой» с Рупертом Гринтом и Сейди Хаарла о зловещем доме появится в российских кинотеатрах весной 2026 года
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Руперт Гринт
Руперт ГринтИсточник: Legion-Media.ru

В российский прокат выйдет хоррор «Рожденный тьмой», в котором главные роли исполнили Руперт Гринт (Рон Уизли из франшизы «Гарри Поттер») и Сейди Хаарла («Купе номер 6»). Об этом стало известно на презентации кинопрокатной компании «Кинологистика» на форуме «Российский кинобизнес».

По сюжету, супруги Сага и Джон после рождения сына переезжают в старый дом в финском лесу, в котором выросла героиня. Вскоре они замечают, что в доме начинают происходить странные вещи, а вокруг ребенка сгущается тревожная атмосфера.

Специально для российского проката героя Руперта Гринта озвучил Алексей Костричкин, который ранее дублировал актера в фильмах о Гарри Поттере.

«Кинологистика» выпустит картину «Рожденный тьмой» на российские большие экраны весной 2026 года совместно с кинокомпанией «Пионер».