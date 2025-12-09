Фанат My Little Pony пытался устроить взрыв в Вашингтоне

По данным NY Post, мужчина размещал свои работы под ником iDeltaVelocity. На одном из форумов Брайан Коул-младший предположительно опубликовал 87 фан-артов, посвященных мультфильму. Он рисовал пони во вселенной «Звездных войн», а также с пулеметом M60.