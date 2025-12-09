Ричмонд
Фанат My Little Pony пытался устроить взрыв в Вашингтоне

NYPost: обвиняемый в попытка взрыва в Вашингтоне оказался фанатом My Little Pony

Американец Брайан Коул-младший, обвиняемый в попытке устроить взрыв в Вашингтоне, оказался ярым поклонником мультфильма My Little Pony. Об этом сообщает New York Post.

Мужчина обвиняется в попытке взорвать здания Республиканского и Демократического национальных комитетов в Вашингтоне 5 января 2021 года. Издание выяснило, что 30-летний мужчина рисовал героев My Little Pony, делал ремиксы на песни о пони и писал фанфики (фанатские рассказы о персонажах – «Газета.Ru»).

По данным NY Post, мужчина размещал свои работы под ником iDeltaVelocity. На одном из форумов Брайан Коул-младший предположительно опубликовал 87 фан-артов, посвященных мультфильму. Он рисовал пони во вселенной «Звездных войн», а также с пулеметом M60.

«Эх… Я бы подарил ей (пони) РПГ (ручной противотанковый гранатомет). Что я могу сказать? Взрывы – это круто», — подписал одну из работ iDeltaVelocity.

My Little Pony: Friendship is Magic впервые вышло в эфир в октябре 2010 года. Создателем мультсериала является Лорен Фауст. После второго сезона Меган Маккарти стала шоураннером проекта.