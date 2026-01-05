Франшиза, переопределившая жанр зомби-хоррора в 2002 году, возвращается. После событий фильма «28 лет спустя» (2025) действие переносится в еще более мрачную и извращенную реальность карантинной Британии. Продолжение, снятое Ниа ДаКостой по сценарию Алекса Гарленда, исследует тему памяти, травмы и того, как прошлое формирует чудовищное настоящее. Рассказываем о дате, когда выйдет фильм, об актерах, сыгравших главные роли, и о том, чего ждать от премьеры.
Когда выйдет фильм «28 лет спустя: Храм костей»
Студия Sony Pictures официально назначила премьеру сиквела. Фильм «28 лет спустя: Храм костей» выйдет в мировой прокат 16 января 2026 года.
Где и как проходили съемки фильма «28 лет спустя: Храм костей»
Съемочный процесс стартовал практически сразу после завершения работы над фильмом «28 лет спустя» (2025). Если предыдущая картина снималась с экспериментальным использованием камер iPhone для придания повествованию хроникальной, нервной энергии, то для «Храма костей» создатели выбрали более традиционный, но не менее выразительный кинематографический подход.
Основные натурные съемки проходили в Великобритании. Это позволило сохранить привязку к локациям, которые стали визитной карточкой франшизы, — заброшенным городским пейзажам и безлюдным сельским дорогам. Ключевым элементом стала работа над созданием жуткого храма — инсталляции из человеческих костей и черепов, вдохновленной реальными костницами вроде знаменитой часовни в чешской Кутна-Горе. Художникам-постановщикам пришлось кропотливо поработать над реквизитом, чтобы создать одновременно пугающий и символически насыщенный объект культа.
Кто снимается в фильме «28 лет спустя: Храм костей»
Возвращение ключевых персонажей и появление новых звезд делают каст сиквела очень многообещающим. Команда выживших сталкивается с харизматичным и абсолютно аморальным противником.
В центре сюжета вновь оказывается юный Спайк, роль которого исполняет Элфи Уильямс. Его судьба неразрывно связывается с главным антагонистом картины — харизматичным и психопатичным Джимми Кристалом, которого играет Джек О’Коннелл. Противостоять ему будет доктор Ян Келсон — персонаж, чья роль была значительно расширена и которого вновь воплощает на экране Рэйф Файнс. Также в картине появятся Эмма Лэйрд, Эрин Келлиман, Чи Льюис-Парри, Маура Бёрд и другие актеры.
О чем будет фильм «28 лет спустя: Храм костей»
Действие фильма разворачивается в мире, где вирус ярости — уже не самая страшная угроза. Спустя десятилетия после изоляции Британии выжившие разделились на враждующие группировки, а их методы выживания перешли все границы человечности.
Сюжет сосредоточен на двух основных линиях. Первая связана с доктором Яном Келсоном. Терзаемый памятью о погибших, герой воздвиг монумент из костей — храм в честь жертв апокалипсиса. В своих уединенных исследованиях доктор приближается к опасной грани: герой начинает верить, что инфекцию можно не только сдерживать, но и лечить.
Вторая линия следует за Спайком, который после встречи с бандой Джимми Кристала оказывается в ее рядах. Это извращенная секта, которая поклоняется жестокости и насилию, а их лидер носит перевернутый крест как символ отрицания старого мира. Столкновение между рациональным, но травмированным миром Келсона и первобытным, садистским культом Кристала станет центральным конфликтом фильма, поднимающим вопрос о том, кто на самом деле является чудовищем в этом новом мире.
Интересные факты о фильме «28 лет спустя: Храм костей»
Производство сиквела было сопряжено с творческими рисками и смелыми решениями, которые могут изменить будущее не только франшизы, но и всего жанра.
Режиссерское кресло заняла Ниа ДаКоста («Кэндимен»). Ее задача — сохранить дух первого фильма, но привнести в новую картину более психологический, почти религиозный ужас, сосредоточившись на теме культа и дегуманизации общественного сознания.
По словам инсайдеров, присутствовавших на тестовых показах, Джимми Кристал в исполнении Джека О’Коннелла настолько харизматичен и пугающ, что его уже прозвали потенциальным злодеем 2026 года.
Будущее франшизы напрямую зависит от кассовых сборов «Храма костей». Дэнни Бойл и Алекс Гарленд уже имеют наброски для третьего фильма, в котором планируется полноценно вернуть в сюжет Киллиана Мерфи (сыграл роль Джима в фильме «28 дней спустя»). Однако студия Sony Pictures даст зеленый свет производству только в случае коммерческого успеха картины.