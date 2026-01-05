Вторая линия следует за Спайком, который после встречи с бандой Джимми Кристала оказывается в ее рядах. Это извращенная секта, которая поклоняется жестокости и насилию, а их лидер носит перевернутый крест как символ отрицания старого мира. Столкновение между рациональным, но травмированным миром Келсона и первобытным, садистским культом Кристала станет центральным конфликтом фильма, поднимающим вопрос о том, кто на самом деле является чудовищем в этом новом мире.