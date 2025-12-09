Ричмонд
Гвинет Пэлтроу появилась на публике с повзрослевшим 19-летним сыном

Мозес Мартин поддержал знаменитую маму на премьере фильма

Гвинет Пэлтроу посетила премьеру фильма «Марти Великолепный», в котором она сыграла вместе с Тимоти Шаламе. На мероприятии 53-летнюю актрису поддержала ее семья — 19-летний сын Мозес Мартин и муж Брэд Фэлчак.

Гвинет Пэлтроу с сыном Мозесом
Гвинет Пэлтроу с сыном МозесомИсточник: Legion-Media.ru

Для презентации новой картины со своим участием Пэлтроу выбрала черное свободное платье в пол с открытыми плечами и без рукавов. Стилисты собрали ее волосы в гладкий хвост, а визажисты сделали яркий макияж с черными стрелками, красной помадой и персиковыми румянами. Свой образ звезда фильма «Влюбленный Шекспир» завершила серьгами и браслетом от Cartier.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак
Гвинет Пэлтроу и Брэд ФэлчакИсточник: Legion-Media.ru

Пэлтроу родила сына в браке с музыкантом и солистом группы Coldplay Крисом Мартином. У звезд также есть 21-летняя дочь Эппл. В 2014 году Пэлтроу и Мартин объявили о расставании после десяти лет брака.

В апреле 2025-го актриса трогательно поздравила младшего ребенка с 19-летием. Она призналась, что сын — ее сбывшаяся мечта.

«С днем рождения, Мозес. Честно говоря, ты моя сбывшаяся мечта. Ты очень добрый и умный. У тебя невероятный интеллект, и ты такой одаренный, такой талантливый. Я слушаю твою музыку на повторе и так сильно скучаю по тебе, пока ты в колледже. И сегодня больше, чем когда-либо. Я люблю тебя, мой мальчик. Мама», — написала актриса в своем блоге.

В 2018-м Пэлтроу вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака, с которым до свадьбы встречалась четыре года.

Ранее Гвинет Пэлтроу в облегающем платье пришла на гала-вечер с мужем. 