Гвинет Пэлтроу посетила премьеру фильма «Марти Великолепный», в котором она сыграла вместе с Тимоти Шаламе. На мероприятии 53-летнюю актрису поддержала ее семья — 19-летний сын Мозес Мартин и муж Брэд Фэлчак.
Для презентации новой картины со своим участием Пэлтроу выбрала черное свободное платье в пол с открытыми плечами и без рукавов. Стилисты собрали ее волосы в гладкий хвост, а визажисты сделали яркий макияж с черными стрелками, красной помадой и персиковыми румянами. Свой образ звезда фильма «Влюбленный Шекспир» завершила серьгами и браслетом от Cartier.
Пэлтроу родила сына в браке с музыкантом и солистом группы Coldplay Крисом Мартином. У звезд также есть 21-летняя дочь Эппл. В 2014 году Пэлтроу и Мартин объявили о расставании после десяти лет брака.
В апреле 2025-го актриса трогательно поздравила младшего ребенка с 19-летием. Она призналась, что сын — ее сбывшаяся мечта.
«С днем рождения, Мозес. Честно говоря, ты моя сбывшаяся мечта. Ты очень добрый и умный. У тебя невероятный интеллект, и ты такой одаренный, такой талантливый. Я слушаю твою музыку на повторе и так сильно скучаю по тебе, пока ты в колледже. И сегодня больше, чем когда-либо. Я люблю тебя, мой мальчик. Мама», — написала актриса в своем блоге.
В 2018-м Пэлтроу вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака, с которым до свадьбы встречалась четыре года.
