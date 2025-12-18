Четырнадцатый мультфильм франшизы изначально развивался под рабочим названием «Три богатыря. Конец времен», которое было анонсировано еще в марте 2024 года. Однако к моменту выхода первого тизера было принято решение сменить его на более ироничное и богатырское — «Три богатыря и свет клином».

Беременность сразу всех главных героинь, показанная в трейлере, вызвала бурную дискуссию в соцсетях. Многие зрители предположили, что это социальный заказ, связанный с государственной политикой. Создателям пришлось давать официальные комментарии, утверждая, что сценарий был готов около десяти лет назад и что это простое совпадение.

Тема не осталась незамеченной и среди политиков. Первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая положительно оценила сюжетный поворот, предположив, что он может положить начало новой линейке игрушек — кукол в виде беременных княгинь, что, по ее мнению, станет отличной альтернативой нереалистичным куклам западного образца.

Новый мультфильм наследует кассовый успех предыдущей части (речь о мультфильме «Три богатыря и Пуп Земли»), которая стала первым российским анимационным фильмом, преодолевшим рубеж в миллиард рублей в отечественном прокате. Это задает высокую планку ожиданий для нового проекта.