Франшиза, стартовавшая в 2004 году с мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей», скоро пополнится новой главой, которая обещает стать громким семейным событием. За два десятилетия приключения Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича стали неотъемлемой частью новогодних каникул, традиционно собирая у экранов миллионы зрителей. Рассказываем, когда выйдет мультфильм «Три богатыря и свет клином», о чем будет продолжение и кто озвучил главных героев.
Когда выйдет мультфильм «Три богатыря и свет клином»
Мультфильм «Три богатыря и свет клином» выйдет в широкий прокат 25 декабря 2025 года. Эта дата продолжает славную традицию франшизы: новые приключения богатырей традиционно становятся одним из главных семейных подарков к Новому году, знаменуя начало зимних праздников.
О чем будет мультфильм «Три богатыря и свет клином»
Над мирным княжеством сгущается самая настоящая тьма. Гигантская мрачная туча угрожает навсегда скрыть солнце и погрузить мир в вечные сумерки. Троица незаменимых защитников — Илья, Добрыня и Алеша — бросается навстречу новой, неведомой угрозе.
Пока богатыри пытаются вернуть миру свет, их старый недруг, хитрый купец Колыван, решает, что настал его звездный час. Собрав подручных Бабы-яги, он совершает дерзкий переворот, свергая Князя Киевского и захватывая власть. Теперь героям предстоит вести войну на два фронта: спасать мир от апокалиптической тьмы и освобождать родное княжество от узурпатора. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что на этот раз все трое богатырей оставили дома беременных жен, которым также предстоит проявить стойкость.
Кто снимается в мультфильме «Три богатыря и свет клином»
Неизменная сила франшизы — ее звездный и постоянный актерский состав, чьи голоса стали неотъемлемой частью образов героев. Озвучивание любимых персонажей вновь взяли на себя:
Олег Куликович — Алеша Попович;
Валерий Соловьев — Добрыня Никитич;
Дмитрий Быковский-Ромашов — Илья Муромец;
Сергей Маковецкий — Князь Киевский;
Дмитрий Высоцкий — конь Юлий;
Юлия Зоркина — Баба-яга, Настасья Филипповна (жена Добрыни) и Бабуля;
Лия Медведева — Любава (жена Алеши);
Мария Цветкова-Овсянникова — Аленушка (жена Ильи);
Алиса Боярская — Фрося;
Максим Сергеев — Колыван.
Интересные факты о мультфильме «Три богатыря и свет клином»
Иногда истории вне экрана оказываются не менее увлекательными, чем сам сюжет, а реакция зрителей преподносит создателям неожиданные поводы для обсуждения. Собрали несколько занятных фактов о мультфильме.
Четырнадцатый мультфильм франшизы изначально развивался под рабочим названием «Три богатыря. Конец времен», которое было анонсировано еще в марте 2024 года. Однако к моменту выхода первого тизера было принято решение сменить его на более ироничное и богатырское — «Три богатыря и свет клином».
Беременность сразу всех главных героинь, показанная в трейлере, вызвала бурную дискуссию в соцсетях. Многие зрители предположили, что это социальный заказ, связанный с государственной политикой. Создателям пришлось давать официальные комментарии, утверждая, что сценарий был готов около десяти лет назад и что это простое совпадение.
Тема не осталась незамеченной и среди политиков. Первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая положительно оценила сюжетный поворот, предположив, что он может положить начало новой линейке игрушек — кукол в виде беременных княгинь, что, по ее мнению, станет отличной альтернативой нереалистичным куклам западного образца.
Новый мультфильм наследует кассовый успех предыдущей части (речь о мультфильме «Три богатыря и Пуп Земли»), которая стала первым российским анимационным фильмом, преодолевшим рубеж в миллиард рублей в отечественном прокате. Это задает высокую планку ожиданий для нового проекта.
Режиссером проекта, как и многих предыдущих картин франшизы, выступила Дарина Шмидт, а продюсерами — бессменные создатели вселенной богатырей Сергей Сельянов и Александр Боярский.